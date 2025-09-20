विज्ञापन
गोरखपुर के होटल में गर्लफ्रेंड संग रंगरेलियां मना रहा था पति, अचानक आ धमकी पत्नी, हो गई धुनाई

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ने के बाद एक महिला ने जमकर हंगामा किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह मामला शुक्रवार, 19 सितंबर को गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ स्थित एक होटल में हुआ. खजनी इलाके में रहने वाली एक महिला को अपने पति पर शक था. उसे खबर मिली कि उसका पति एक होटल में अपनी प्रेमिका के साथ है. महिला ने तुरंत होटल पहुंचकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पति, उसकी प्रेमिका और पत्नी को थाने ले जाने लगी. इसी दौरान, पत्नी ने कार में बैठी प्रेमिका के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए कई थप्पड़ मारे. पति ने अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा.

सरेराह हुई इस घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. करीब आधे घंटे तक यह ड्रामा चलता रहा. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह महिला को रोका और तीनों को थाने ले गए. पुलिस का कहना है कि महिला की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर शिकायत मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी बताया कि पति की प्रेमिका बालिग है. महिला की शादी तीन साल पहले हुई थी और उनका एक डेढ़ साल का बच्चा भी है.

अबरार अहमद की रिपोर्ट

