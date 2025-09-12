दूध पिला रही मां की गोद से ले गया बच्ची, बुजुर्ग महिला पर भी हमला... बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक

Wolf Attack in UP: उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार‍ फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है. पिछले साल भी भेड़िए के आतंक से ये तराई का इलाका सहमा हुआ था. इस साल फिर से भेड़िए का आतंक शुरू हो गया है. इसके कारण लोगों में दहशत है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस आतंक से उन्‍हें कब मुक्ति मिलेगी. बहराइच इलाके में रात के सन्नाटे में आदमखोर भेड़िया आया और मासूम को दूध पिला रही मां की गोद से तीन महीने की बच्ची को छीन ले गया. चीख-पुकार पर जागे ग्रामीणों को काफी देर के बाद बच्ची का चबाया हुआ सिर और कपड़े खेतों से मिले.

जानकारी के मुताबिक, तीन महीने की मासूम संध्‍या रात तीन बजे भूख के कारण रोने लगी तो मां उसे दूध पिलाने लगी. इस बीच आदमखोर भेड़िया आया और मासूम को गोद से छीनकर ले गया.

वृद्ध महिला पर भी आदमखोर भेड़िए का हमला

कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम मंझारा तवककली में शुक्रवार को ही जानवर के लिए चारा काट रही एक वृद्ध महिला पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस महिला का इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में चल रहा है. गांवों में रात के समय बिजली नहीं होने के कारण लोग भीषण गर्मी में कमरों से बाहर आंगन में सोना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर जंगली जानवर इंसानों को निशाना बनाते हैं.

जल्‍द आदमखोर भेड़िए को पकड़ने का दावा

तराई इलाकों में इस साल भी जंगली जानवरों के शुरू हुए ताबड़तोड़ हमलों ने ग्रामीणों की नींद छीन ली है. वन विभाग का कहना है कि वो जल्द ऐसे आदमखोर को पकड़ लेंगे.

पिछले साल भी इसी वक्‍त शुरू हुए थे हमले

पिछले साल भी अगस्त-सितम्बर और अक्टूबर के महीनों में बहराइच के तराई क्षेत्र में आदमखोर भेड़िए ने 10 लोगों को मार डाला था. इसी हफ्ते शुरू हुए भेड़िए के हमलों में दो बच्‍चों की मौत हो गई और दो लोगों के घायल होने के बाद लोग बेहद सहमे हैं.