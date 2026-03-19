वाह रे पीडब्लूडी... हैंडपंप हटाया नहीं और सड़क बना दी, हो रही थू-थू , कारनामे का VIDEO

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लोक निर्माण विभाग ने तो कमाल ही कर दिया. सड़क बनाने के दौरान हैंडपंप बीच में आया तो बिना उसे वहां से हटाए ही सड़क बना दी. नतीजा ये हुआ कि नई बनी सड़क के बीचोंबीच हैंडपंप लगा है. जो न सिर्फ देखने में अटपटा लग रहा है बल्कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही को भी उजागर करता है. किसी ने भी ये नहीं सोचा कि बीच सड़क पर हैंडपंप किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है.

हैंडपंप हटाया नहीं और सड़क बना दी

जिस सड़क पर हैंडपंप लगा है, वह विंध्याचल धाम को जाती है. यानी चैत्र नवरात्रि के दौरान इस सड़क पर आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई है. लेकिन किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि बीच सड़क पर हंडपंप होने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है. किसी अधिकारी और कर्मचारी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक बढ़ेगा तो कोई भी वाहन बीच सड़क पर लगे हैंडपंप से टकरा सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

वीडियो वायरल होते ही खुली अधिकारियों की नींद

लेकिन आसपास के लोग विभाग का ये कारनामा देख हैरान जरूर हैं. उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जब सोशल मीडिया पर पीडब्ल्यूडी का ये कारनामा वायरल होने लगा तब जाकर अधिकारियों की नींद टूटी. उन्होंने आननफ़ानन में हैंडपंप को हटाने की ज़िम्मेदारी नगर पालिका की बता दी. लेिन ये नहीं बताया कि गलती किसकी है.

PWD अधिकारियों ने सड़क से हटवाया हैंहपंप

हालांकि बदनामी होता देख पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ख़ुद ही हैंडपंप को हटवाया. मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के कंतित इनारा के पास की ये घटना लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई है. मिर्जापुर पहुंचे यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से जब इस कारनामे के बारे में पूछा गया तो वह इस पर कुछ भी नहीं कह सके.

