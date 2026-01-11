वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

- यूपी के वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट नंबर 212 में शनिवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी
- आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और शीशे तोड़कर आग पर नियंत्रण पाया गया
- आग लगने की घटना में किसी प्रकार की जनहानि या बड़ा आर्थिक नुकसान होने की सूचना नहीं है
उत्तर प्रदेश के वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के श्रीकृष्ण शरणम स्थित फ्लैट नंबर 212 में शनिवार को अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. आग की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. प्रेमानंद जी महाराज कुछ समय पहले तक इसी फ्लैट में रहते थे, लेकिन अब वे केलीकुंज स्थित आश्रम में निवास करते हैं.
आग पर पाया गया काबू
आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया. आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है. पुलिस के अनुसार, आग पर कुछ ही समय में काबू पा लिया गया. इस घटना की कवरेज करने पहुंचे कुछ मीडिया कर्मियों के साथ प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों द्वारा अभद्रता किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.
पड़ोसी ने क्या बताया
सीओ सदर मथुरा पी.पी. सिंह ने कहा कि श्रीकृष्ण शरणम के फ्लैट नंबर 212 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी. आग पर तुरंत काबू पा लिया गया है. पड़ोसी चेतन लवानिया ने कहा कि अचानक तार जलने की बदबू आई. बाहर आकर देखा तो धुआं निकल रहा था, महाराज जी पहले यहां रहते थे, अब नहीं.
