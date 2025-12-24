विज्ञापन
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विहिप का प्रदर्शन, केंद्र सरकार से की 'ऑपरेशन' की मांग

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा, हत्याओं और आगजनी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को गोरखपुर में प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका. प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ भी 'सैन्य ऑपरेशन' शुरू करने की मांग की.

गोरखपुर:

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा, हत्याओं और आगजनी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को गोरखपुर में प्रदर्शन किया. इस दौरान शहर के शास्त्री चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका गया. प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार, आतंकवाद और जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुएं की हत्याएं की जा रही हैं और हिंदुओं की संपत्तियों को आग लगाई जा रही है, वह निंदनीय है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाफ भी 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसा ऑपरेशन शुरू किया जाए.

क्या कहना है कि विश्व हिंदू परिषद का

विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री नागेंद्र ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे की जाए, वहां बड़ी संख्या में हिंदू होने के बाद भी वहां के बहुसंख्यक समाज के लोगों ने 25 साल के एक हिंदू युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी.उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह घृणित कार्य है.उन्होंने कहा,''हम केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं. अगर बांग्लादेश की स्थिति नहीं संभली तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे.''

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में चेताया

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार का मामला बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी छाया रहा. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हो रही हिंसा और बांग्लादेश की स्थिति पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग गाजा पट्टी के हालात पर तो आंसू बहाते हैं. लेकिन बांग्लादेश में दलित हिंदू नौजवानों की हत्या पर मौन साध लेते हैं. उन्होंने कहा कि गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकाला जाता है, पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर आपकी जुबान बंद हो जाती है. सीएम योगी के अनुसार यह दोहरा रवैया उनके 'तुष्टिकरण की राजनीति' की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है.

