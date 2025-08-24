पछतावा नहीं है, अपने-आप मरी है... पुलिस की गोली खाने के बाद निक्की का पति विपिन भाटी

ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव इन दिनों देश की न्यूज बन गया है. वजह यहां के एक पति विपिन भाटी ने अपनी पत्नी निक्की की जिंदा जलाकर हत्या कर दी. पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनकर हिरासत से भागने की कोशिश की. पुलिस वाले ने गोली मार दी. गोली पैर में लगी. इलाज के बाद उससे पूछा गया कि क्या उसे अपनी गलती पर कोई पछतावा है? तो जवाब था- "मुझे नहीं है, और ना मैंने मारी है. ना मैंने कुछ किया है. अपने-आप मरी है. मियां-बीवी में हर समय लड़ाई होती है. ये बहुत आम बात है. बस, मुझे और कुछ नहीं बताना."

न्यूज एजेंसी एएनआई से हुई इस बातचीत का वीडियो यहां देखिए

#WATCH | Greater Noida: Accused of murdering his wife Nikki over dowry demands, Vipin Bhati says, "... I have no remorse. I haven't killed her. She died on her own. Husband and wife often have fights, it is very common..." pic.twitter.com/YrPFaYARuY — ANI (@ANI) August 24, 2025

विपिन को गोली मारने की घटना पीड़िता के पिता भिखारी सिंह की एनडीटीवी से की गई उस बातचीत के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि आरोपियों को गोली मार दी जाए. भिखारी सिंह ने कहा था, "वे हत्यारे हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए, उनका घर तोड़ देना चाहिए. मेरी बेटी पार्लर चलाकर अपने बेटे का पालन-पोषण कर रही थी. उन्होंने उसे प्रताड़ित किया. पूरा परिवार इस साज़िश में शामिल था और उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला."

जलने के बाद फर्श पर बैठी रही

दो दिन पहले ही, विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को दहेज के लिए आग लगा दी. उनकी शादी के नौ साल हो चुके थे. एक भयावह वीडियो में निक्की को ग्रेटर नोएडा स्थित उसकी ससुराल में विपिन द्वारा पिटते हुए दिखाया गया. आरोपी के शरीर पर निक्की के खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे. एक और विचलित करने वाले वीडियो में निक्की को जलते हुए, इमारत की सीढ़ियों से लंगड़ाते हुए, और बाद में शरीर पर गंभीर रूप से जले हुए घावों के साथ फर्श पर बैठे हुए दिखाया गया है. बाद में उसे इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, मगर बेचारी की मौत हो गई.

बेटे ने बताया सच

निक्की के छोटे बेटे ने मां के साथ हुई वारदात देख ली थी. छोटे बेटे ने बताया, "उन्होंने पहले मम्मी पर कुछ डाला. फिर उन्हें थप्पड़ मारे और फिर लाइटर से आग लगा दी." जब उससे पूछा गया कि क्या उसके पिता ने उसकी मां को मारा है, तो उसने भी हां में सिर हिलाया.

36 लाख मांग रहे थे

निक्की की बहन कंचन ने आरोप लगाया कि विपिन और उसकी मां ने निक्की को आग लगा दी. कंचन विपिन के भाई रोहित से ब्याही गई है.उसने यह भी कहा कि उसे और उसकी बहन को दहेज के लिए नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उनके ससुराल वाले उनसे 36 लाख रुपये की मांग करते थे. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने विपिन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, उसके पिता और भाई अभी भी फरार हैं.