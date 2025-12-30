विज्ञापन
मथुरा में सनी लियोनी का न्यू ईयर पर होने वाला शो कैंसिल, साधु-संतों ने किया था विरोध

मथुरा में हिंदू संगठनों के कड़े विरोध और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. होटल ललिता ग्रैंड और होटल द ट्रंक में नए साल के अवसर पर प्रस्तावित सनी लियोनी के कार्यक्रमों को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है.

  • मथुरा में 31 दिसंबर को सनी लियोनी का न्यू ईयर कार्यक्रम आयोजकों और प्रशासन ने रद्द कर दिया है.
  • सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर मथुरा आने का न्योता दिया था, लेकिन विवादों के कारण कार्यक्रम रोक दिया गया.
  • धार्मिक नगरी मथुरा में कार्यक्रम की अनुमति न मिलने के पीछे सुरक्षा और मर्यादा को लेकर सवाल उठना मुख्य कारण था.
उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा में नए साल के स्वागत के लिए आयोजित होने वाला एक्ट्रेस सनी लियोनी का मेगा इवेंट विवादों के बाद रद्द कर दिया गया है. 31 दिसंबर की रात को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अब आयोजकों और प्रशासन की ओर से इस पर रोक लगा दी गई है.

इस कार्यक्रम को लेकर खुद सनी लियोनी काफी उत्साहित थीं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो मैसेज जारी कर प्रशंसकों को मथुरा आने का न्योता दिया था और इस 'न्यू ईयर बैश' को सफल बनाने की अपील की थी. हालांकि, जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, धार्मिक नगरी की मर्यादा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे, जिसके परिणामस्वरुप कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिल सकी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने इस कार्यक्रम को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र लिखा था. अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि नए साल के अवसर पर मथुरा के होटल ललिता ग्राउंड और होटल दा ट्रक में सनी लियोनी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में अश्लीलता और फूहड़ता परोसने की तैयारी रो रही है. उनका कहना है कि ब्रजभूमि में हमारे अराध्य श्रीकृष्ण कन्हैया ने रासलीलाएं की. उनका कहना है कि दुनिया भर के सनातनी यहां आकर भजन-कीर्तन और पूजा-पाठ करते हैं. ऐसे दिव्य गोलोक भूमि को कुछ लोग साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं. उनका कहना है कि आयोजक लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं. 
 

Mathura Sunny Leone, Mathura Sunny Leone Program, Sunny Leone
