पहले थाने का घेराव फिर जमकर चलाए पत्थर... यूपी के शाहजहांपुर में आखिर क्यों मचा है बवाल, पढ़ें पीछे की पूरी कहानी

पुलिस ने पैगंबर साहब को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले शख्स की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पहले थाने का घेराव फिर जमकर चलाए पत्थर... यूपी के शाहजहांपुर में आखिर क्यों मचा है बवाल, पढ़ें पीछे की पूरी कहानी
  • शाहजहांपुर में पैगंबर साहब को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से लोगों ने थाने का घेराव किया
  • आरोपी ने धार्मिक ग्रंथ को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैला था
  • पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद भीड़ ने थाने के बाहर हंगामा किया
शाहजहांपुर:

यूपी के शाहजहांपुर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जमकर बवाल हुआ. इस पोस्ट से गुस्साए लोगों पहले थाने का घेराव किया और बाद में जमकर पत्थरबाजी भी की. स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस ने हालात को काबू में किया.पुलिस के अनुसार पूरा मामला पैगंबर साहब को लेकर किए गए पोस्ट से जुड़ा है. पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस ने पैगंबर साहब को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले शख्स की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. घटना सदर बाजार थाना इलाके की है. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने धार्मिक ग्रंथ को लेकर भी टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी से नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया बाद में हिंसा भी की. 

पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

थाने के बाहर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज तक करना पड़ा. थाने के बाहर हंगामा कर रहे लोगों की मांग थी कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे. 

इलाके में की गई भारी पुलिसबल की तैनाती

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. डीएम और एसपी को खुद सड़कों पर उतरने को कहा गया है. पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है. जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, जो लोग अफवाह फैलाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. 

Shahjahanpur, Violence In Shahjahanpur
