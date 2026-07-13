PCS Transfer In UP: योगी सरकार ने 182 पीसीएस अधिकारियों के किए तबादले, ध्रुव शुक्ला बने SDM गाजीपुर

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती रात 182 पीसीएस (PCS Transfer) अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं. सरकार की ओर से कई जिलों के पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. प्रशांत कुमार को एसडीएम उन्नाव से एसडीएम बहराइच के पद पर तैनाती दी गई है. कुमार संजय को जालौन, ध्रुव शुक्ला को गाजीपुर, अभय कुमार सिंह को विशेष कार्याधिकारी राजस्व परिषद, यूपी, मनोज प्रकाश को एसडीएम जालौन, अरविंद कुमार सिंह को एसडीएम मैनपुरी, पुष्पेंद्र पटेल को एसडीएम अंबेडकरनगर, योगेश कुमार गौड़ को एसडीएम सहारनपुर बनाया गया है.

राजेश कुमार अग्रवाल को एसडीएम बहराइच, अनुज नेहरा को सहायक आवास आयुक्त, यूपी आवास एवं विकास परिषद (लखनऊ), ज्योति शर्मा को एसडीएम कानपुर नगर, अरुण कुमार को एसडीएम गौतमबुद्धनगर और मिथिलेश त्रिपाठी को एसडीएम मैनपुरी की तैनाती दी गई है.

क्षितिज द्विवेदी को देवर‍िया का एसडीएम बनाया गया

अरुण दीक्षित को एसडीएम भदोही, अश्विनी कुमार सिंह को एसडीएम बाराबंकी, क्षितिज द्विवेदी को एसडीएम देवरिया, मनोज कुमार को एसडीएम मथुरा, राकेश कुमार त्यागी को एसडीएम रामपुर, शुभम यादव को एसडीएम बुलंदशहर, दीपिका मेहर को एसडीएम शामली, अवधेश कुमार निगम को एसडीएम फिरोजाबाद, गोपाल शर्मा को एसडीएम बरेली, विश्वेश्वर सिंह को एसडीएम सिद्धार्थनगर, अब्बास हसन नकवी को एसडीएम गाजीपुर, सुरभि शर्मा को एसडीएम बागपत, श्याम प्रताप सिंह को एसडीएम मैनपुरी, जितेंद्र सिंह वीरवाल को एसडीएम बिजनौर और ऋतुप्रिया को विशेष कार्याधिकारी, कानपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है.

शुभम श्रीवास्तव को बनाए गए एसडीएम मुजफ्फरनगर

मनोज कुमार पाठक को एसडीएम इटावा, शुभम श्रीवास्तव को एसडीएम मुजफ्फरनगर, पुष्करनाथ चौधरी को एसडीएम उन्नाव, प्रतिभा मिश्रा को एसडीएम कानपुर देहात, प्रमेश श्रीवास्तव को एसडीएम कौशांबी, लवगीत कौर को विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गौतमबुद्धनगर), अरविंद त्रिपाठी को एसडीएम वाराणसी, माज अख्तर को एसडीएम झांसी, फाल्गुनी सिंह को एसडीएम उन्नाव, प्रीति तिवारी को एसडीएम बांदा, आकांक्षा सिंह को एसडीएम चंदौली, श्रीमती रश्मि सिंह को एसडीएम जौनपुर, विश्वमित्र सिंह को एसडीएम सिद्धार्थनगर और मधुमिता सिंह को एसडीएम अंबेडकरनगर के पद पर तैनात किया गया है.

क्षिप्रापाल को एसडीएम संतकबीरनगर, प्रदीप कुमार रमन को एसडीएम जौनपुर, निकिता को सहायक नगर आयुक्त (गाजियाबाद नगर निगम), संजय कुमार पांडेय को एसडीएम बहराइच, गुलाबचंद्र-द्वितीय को एसडीएम हरदोई, सुभाष सिंह को एसडीएम रामपुर, जीत सिंह को एसडीएम रामपुर, नवोदिता शर्मा को सहायक नगर आयुक्त (नगर निगम प्रयागराज), रत्निका श्रीवास्तव को एसडीएम रामपुर, शंभू शरण को एसडीएम गाजीपुर, मो. शम्सतबरेज खान को एसडीएम हाथरस, विनीत मिश्र को एसडीएम सीतापुर, साक्षी शर्मा को एसडीएम मथुरा और अतुल आनंद को एसडीएम आजमगढ़ में तैनात किया गया है.

प्रज्ञा पांडेय बनीं एसडीएम बाराबंकी

प्रज्ञा पांडेय को एसडीएम बाराबंकी, अनुराग सिंह को एसडीएम बदायूं, शाल्वि अग्रवाल को एसडीएम प्रयागराज, अमित कुमार गुप्ता को एसडीएम बागपत, सुशांत श्रीवास्तव को एसडीएम औरैया, सचिन राजपूत को एसडीएम शामली, रितू सिरोही को एसडीएम हाथरस, चारुल यादव को विशेष कार्याधिकारी (उपशा लखनऊ), बीर सिंह को एसडीएम रायबरेली, भावना विमल को एसडीएम लखीमपुर खीरी, भावना सिंह को एसडीएम बाराबंकी, राशी कृष्णा को एसडीएम लखीमपुर खीरी, वंदना पांडेय को एसडीएम अयोध्या के पद पर तैनाती मिली है.

गरिमा सिंह को सहायक निदेशक (स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ), दीपशिखा सिंह को एसडीएम बागपत, रामजनम यादव को एसडीएम हरदोई, देवेंद्र प्रताप को एसडीएम गाजीपुर, शिखा शुक्ला को एसडीएम कानपुर नगर, मोहित कुमार को एसडीएम मथुरा, मो. जसीम को एसडीएम ललितपुर, अजेंद्र सिंह को एसडीएम उन्नाव, शिखा संखवार को एसडीएम प्रयागराज, नवीन प्रसाद को एसडीएम बांदा, आकाश सिंह को एसडीएम लखनऊ, देवेंद्र प्रताप सिंह को एसडीएम झांसी, अजय कुमार पांडेय को एसडीएम फर्रुखाबाद और रवि प्रताप सिंह को एसडीएम श्रावस्ती को पद पर तैनात किया गया है.

आकांक्षा गौतम को एसडीएम सोनभद्र, अखिलेश कुमार सिंह को एसडीएम जौनपुर, प्रज्ञा यादव को एसडीएम बिजनौर, विवेक कुमार मिश्र को एसडीएम कुशीनगर, मनीष कुमार को एसडीएम गोरखपुर, महकशां अंजुम को एसडीएम उन्नाव, नरेंद्र सिंह यादव को एसडीएम कानपुर देहात, रवींद्र कुमार को एसडीएम अमरोहा, संजीव कुमार को एसडीएम अंबेडकर नगर, कोमल पंवार एसडीएम गाजियाबाद, सविता शुक्ला को एसडीएम गोंडा, मनीष कुमार यादव को एसडीएम कानपुर नगर, आशुतोष को एसडीएम हरदोई, अभिषेक कुमार सिंह को एसडीएम मुरादाबाद और सुप्रिया गुप्ता को एसडीएम कानपुर देहात में तैनात किया गया है।

पूजा चौधरी को एसडीएम अयोध्या, पीयूष कुमार जायसवाल को एसडीएम मैनपुरी, अभिनव कुमार यादव को एसडीएम जालौन, निकेत वर्मा को एसडीएम आजमगढ़, शिव प्रकाश यादव को एसडीएम हाथरस, अमित कुमार जायसवाल को एसडीएम इटावा, श्वेता पांडेय को एसडीएम कानपुर नगर, शैलेंद्र कुमार वर्मा को एसडीएम बाराबंकी, नरेंद्र कुमार गंगवार को एसडीएम आगरा, अंकित कुमार वर्मा को एसडीएम प्रयागराज, ज्वाला प्रसाद को सहायक नगर आयुक्त (नगर निगम अयोध्या), दिग्विजय सिंह को एसडीएम बागपत, अरुण कुमार को एसडीएम गाजीपुर, सुनील कुमार भारती को एसडीएम मऊ, शैलेंद्र कुमार मिश्रा को एसडीएम बांदा में तैनाती दी गई है।

सचिन कुमार वर्मा को एसडीएम फर्रुखाबाद, पूनम भास्कर को एसडीएम बरेली, प्रदीप कुमार को एसडीएम चित्रकूट, संदीप यादव को एसडीएम सुल्तानपुर, विशाल कुमार को एसडीएम सोनभद्र, रवींद्र कुमार सिंह को एसडीएम एटा, मनीष चौधरी को एसडीएम अमरोहा, अनुराग सिंह को एसडीएम बिजनौर, आकाश कुमार को एसडीएम लखनऊ, रवि कुमार पासवान को एसडीएम सोनभद्र, शिवेंद्र कुमार वर्मा को एसडीएम भदोही, अभिषेक कुमार को एसडीएम कानपुर देहात, नंदिनी शाह को एसडीएम प्रयागराज, पराग माहेश्वरी को एसडीएम अलीगढ़ और अश्विनी पांडेय को एसडीएम फतेहपुर में तैनात किया गया।

पूनम गौतम को एसडीएम बांदा, कुणाल गौरव को एसडीएम कुशीनगर, प्रियंका कुमारी को एसडीएम बदायूं, अभिषेक कुमार सिंह को एसडीएम लखनऊ, कुंवर सचिन सिंह को एसडीएम मऊ, नीलिमा यादव को एसडीएम शाहजहांपुर, सिद्धार्थ पाठक को एसडीएम फिरोजाबाद, विकल्प को एसडीएम मैनपुरी, अखिलेश कुमार यादव को एसडीएम हापुड़, विक्रम सिंह राघव को एसडीएम आगरा, अंकित कुमार को एसडीएम रायबरेली, इला प्रकाश को विशेष कार्याधिकारी (अलीगढ़ विकास प्राधिकरण), ऋषभ पुंडीर को एसडीएम फिरोजाबाद और अखिलेश सिंह यादव को एसडीएम देवरिया में तैनाती मिली है.

कुंदन राज कपूर को म‍िली एसडीएम वाराणसी की ज‍िम्‍मेदारी

हर्षिता तिवारी को विशेष कार्याधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गौतमबुद्धनगर), कुणाल को एसडीएम महराजगंज, कुंदन राज कपूर को एसडीएम वाराणसी, अजीत प्रताप सिंह को एसडीएम प्रयागराज, अविनाश सिंह यादव को एसडीएम मऊ, अमन देओल को एसडीएम बहराइच, प्रीति सिंह को एसडीएम रायबरेली, शना अख्तर मंसूरी को एसडीएम चित्रकूट, सौरभ यादव को एसडीएम रायबरेली, मोहित यादव को एसडीएम अयोध्या, नीतू रानी को एसडीएम बहराइच, संत रंजन को एसडीएम बरेली, रितु रानी को एसडीएम अमरोहा, अभिनीत कुमार को एसडीएम अमेठी, सत्येंद्र सिंह को एसडीएम बुलंदशहर और हरिशंकर लाल को एसडीएम गौतमबुद्धनगर में तैनात किया गया है.

अंजलि सिंह को एसडीएम ललितपुर, गणेश कुमार कनौजिया को एसडीएम इटावा, दिव्या सिंह को एसडीएम फिरोजाबाद, कुमार सत्यमजीत को एसडीएम गोंडा, राखी वर्मा को एसडीएम अयोध्या, संतकबीर सिंह को एसडीएम रामपुर, उदित पंवार को एसडीएम गोंडा, महिमा को विशेष कार्याधिकारी (नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण), नेहा मिश्रा को एसडीएम आजमगढ़, तनवीर अहमद को एसडीएम लखीमपुर खीरी, सचिन यादव को एसडीएम बरेली, अवनीश कुमार को एसडीएम हरदोई, अभिषेक कुमार शुक्ल को एसडीएम गोरखपुर, निखिल यादव को उप कार्यपालक अधिकारी (भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण), दिशा श्रीवास्तव को एसडीएम अमेठी में तैनाती मिली है.

राजेश कुमार वर्मा को एसडीएम अलीगढ़, यादवेंद्र सिंह बैस को एसडीएम उन्नाव, विकास कुमार वर्मा को एसडीएम देवरिया, मधु सूदन गुप्ता को एसडीएम शाहजहांपुर, मो. अमान को एसडीएम जौनपुर, हेमंत पटेल को एसडीएम कुशीनगर, श्वेता साहू को एसडीएम फर्रुखाबाद, प्रशांत वर्मा को एसडीए बिजनौर और अवनीश त्रिपाठी को एसडीएम महराजगंज में तैनात किया गया है.

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