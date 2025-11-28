दे दे प्यार दे रे... गाने पर यूपी के मंत्री जी का गजब डांस, देखें वीडियो

उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनकी चर्चा की वजह बना है एक शादी समारोह में दे दे प्यार दे... गाने पर मंत्री दी का डांस. मंत्री जी इस गाने पर दिल-खोलकर नाचे. लोगों ने उनपर पैसे भी न्योछावर किए. किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है.

मंत्री जी जा का आल टाइम फेवरट गाना

हर व्यक्ति की कोई न कोई खासियत होती है फिर चाहे वह मंत्री या संतरी. कुछ ऐसी ही खासियत उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल की है. वह किसी शादी में शामिल होने गए थे. वहां अभिनेता अभिताभ बच्चन की फिल्म 'शराबी' का गाना दे दे प्यार दे रे... की धुन कानों में पड़ते ही मंत्री जी खुद को रोक नहीं पाए. वह मंच पर चढ़ गए और जमकर ठुमके लगाए.

'दे दे प्यार दे...', गाने पर जमकर थिरके UP के मंत्री



यूपी सरकार के मंत्री मनोहर लाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार मंत्री मनोहर लाल ने एक शादी समारोह में जमकर धमाल मचाया और स्टेज पर फिल्मी गाने 'दे दे प्यार दे...' पर जमकर थिरकते नजर आए#UttarPradesh #UPMinister… pic.twitter.com/S2IWvxLJ0V — NDTV India (@ndtvindia) November 28, 2025

यह पूरा मामला ललितपुर के एक विवाह घर का है. वहां आयोजित एक शादी समारोह में पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री मनोहर लाल आर्केस्ट्रा के मंच पर चढ़ गए. उन्होंने मंच पर मौजूद चियर्स गर्ल्स के साथ गाने पर जमकर ठुमके लगाए. यही नहीं मंच पर मौजूद लोगों ने मंत्री को डांस करते देख उनपर नोट न्यौछावर किए और चियर्स गर्ल्स को दिए. शादी समारोह में शामिल किसी व्यक्ति ने मंत्री जी के डांस का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसके बाद मंत्री का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. मंत्री मनोहर लाल (मन्नू कोरी) अपनी इसी सादगी और मिलनसार व्यवहार के चलते अपने क्षेत्र की जनता में बहुत लोकप्रिय हैं.

दरअसल 'शराबी' फिल्म का यह गाना मंत्री मनोहर लाल का सबसे पसंदीदा गाना बताया जाता है. इससे पहले भी वह इसी गाने पर डांस करते, भजन संध्याओं में भजन गाते और ढोल मंजीरा बजाते हुए नजर आए हैं. इनके वीडियो भी वायरल हुए हैं. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है.

