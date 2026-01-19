विज्ञापन
विशेष लिंक

'उसने हाथ हवा में लहराया, 50 हजार की गड्डी आ गई', नोटों के साथ वायरल वीडियो पर बीजेपी नेता ने सुनाई कहानी

भाजपा नेता का कहना है कि मुझे तंत्र-मंत्र के नाम पर जाल में फंसाया गया. जो नोटों के बंडल वीडियो में दिख रहे हैं, उन्हें मुझे छूने तक नहीं दिया गया. हमारे साथ 1.43 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है.

Read Time: 3 mins
Share
'उसने हाथ हवा में लहराया, 50 हजार की गड्डी आ गई', नोटों के साथ वायरल वीडियो पर बीजेपी नेता ने सुनाई कहानी

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक भाजपा नेता का नोटों के बंडलों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया. हालांकि, इस मामले में नया मोड़ तब आया जब भाजपा नेता ने खुद को बड़ी साजिश और करोड़ों की ठगी का शिकार बताया. भाजपा नेता का दावा है कि एक जालसाज ने तंत्र-मंत्र और जमीन के कारोबार का झांसा देकर उनसे और उनके साथियों से 1.43 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

मामला यूपी के महराजगंज जिले का है. यहां वाराणसी के रहने वाले एक मुख्य आरोपी ने भाजपा नेता (जो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं) से मुलाकात की. आरोपी ने हवा में हाथ लहराकर 50 हजार रुपये की गड्डी पैदा करने का चमत्कार दिखाया. साथ ही कहा कि आप लोग जमीन का कारोबार करते हैं. पैसा दीजिए. आपका पैसा भी बढ़ा दूंगा. कीमती जमीन भी दिलवा दूंगा. जालसाज के चमत्कार से प्रभावित होकर चार लोगों ने 1.43 करोड़ रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए. बताया जा रहा है कि इस रकम को जुटाने के लिए किसी ने अपनी स्कार्पियो बेची तो किसी ने अपना मकान.

पैसा मिलने के बाद आरोपी चारों को जमीन दिखाने के बहाने से इधर-उधर ले जाने लगा. इसके लिए पहले वो निचलौल में जमीन दिखाया, इसके बाद कहा कि बनारस में जमीन है. उसे भी देख लीजिए. भाजपा नेता के मुताबिक वह बनारस पहुंचे. 

हुआ ठगी का अहसास

ठगी का अहसास होने पर जब भाजपा नेता ने वाराणसी जाकर अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी उन्हें एक मकान में ले गया. वहां कमरे के कोने में नोटों के ढेर लगे थे. भाजपा नेता ने उसे छूने का प्रयास किया, लेकिन जालसाज ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह पैसा तंत्रमंत्र किया हुआ है. इसे छूने से अनर्थ हो जाएगा.

इस दौरान आरोपी ने भाजपा नेता का नोटों के बंडल के साथ वीडियो बना लिया. भाजपा नेता का कहना है कि मुझे तंत्र-मंत्र के नाम पर जाल में फंसाया गया. जो नोटों के बंडल वीडियो में दिख रहे हैं, उन्हें मुझे छूने तक नहीं दिया गया. हमारे साथ 1.43 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

कोतवाली पुलिस ने साफ किया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है और मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही वायरल वीडियो और ठगी के दावों की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Crime News, Maharajganj District, BJP Leader, Defrauded Of Rs 1.43 Crore
Get App for Better Experience
Install Now