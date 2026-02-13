UP: बाल्टी भर पानी में मिलाया दो पैकेट दूध, मिड-डे मील में स्कूली बच्चों के साथ खिलावाड़

उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में स्कूली बच्चों को दी जाने वाली मिड-डे मील में मिलावट की जा रही है. खुले आम बच्चों को दिए जाने वाले दूध में पानी मिलाया जा रहा है. ये वीडियो महोबा के ढिकवाहा गांव स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है. वीडियो में एक महिला बिना किसी डर के खुले आम स्कूल में एक बाल्टी भर पानी में मात्र दो पैकेट दूध मिलते हुए दिख रही है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये हरकत स्कूल प्रिंसिपल की मौजदूगी में हो रही है. इस वीडियो ने पूरे शिक्षा विभाग को सवालों के घेरे में ला दिया है.

बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़

बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया. दूध में पानी को मिलाकर इसे बच्चों को पीने के लिए दिया गया. मासूम बच्चों ने भी ये मिलावटी दूध चुपचाप पी लिया. इतना ही नहीं स्कूल की प्रिंसिपल वीडियो में सोती हुई दिखी. प्रिंसिपल मोनिका सोनी अपने स्कूल के स्टाफ के साथ मिलकर ​मिड-डे मील के बजट में कटौती करते हुए पाई गई. स्कूल का पूरा स्टाफ बच्चों की सेहत के साथ खेल रहा है. बच्चों को अच्छा खाना देने की जगह, मिलावटी खाना परोसा जा रहा है. ​नियमों को दरकिनार कर स्कूल मनमर्जी चला रहा है.

एक्शन में आया प्रशासन

इस वीडियो को गांव के ही एक व्यक्ति ने बनाया और फिर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते बच्चों की सेहत के साथ खेलने वाला ये वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो ने प्रशासन की भी आंख खोल दी. जिसके बाद ​बीएसए राहुल मिश्रा ने जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

