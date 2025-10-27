विज्ञापन
अर्थी निकालना है तो CM योगी की निकालो... अस्पताल में CMS के कमेंट से बवाल, सरकार ने ले लिया एक्शन

यूपी के सुल्तानपुर ज़िले में एक अधिकारी का बेतुका बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. एक अस्पताल के प्रभारी आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन के बीच उनसे कहते हैं कि अर्थी निकालनी है तो मुख्यमंत्री योगी की निकालिये, हमारी नहीं. दिनकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट

यूपी के सुल्तानपुर ज़िले में एक अधिकारी का बेतुका बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. एक अस्पताल के प्रभारी आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन के बीच उनसे कहते हैं कि अर्थी निकालनी है तो मुख्यमंत्री योगी की निकालिये, हमारी नहीं. इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद वायरल हुआ तो डॉक्टर पर कार्रवाई भी कर दी गई.

ये पूरा मामला सुलतानपुर ज़िले के जयसिंहपुर के बिरसिंहपुर में 100 शैया बेड का संयुक्त अस्पताल है. यहां की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले दो दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने अपनी मांगो को लेकर सीएमओ को ज्ञापन देने के लिए बुलाया था. सीएमओ की जगह मौके पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ भास्कर प्रसाद मौके पर पहुंचे.

आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां हफ्ते में एक बार वो भी चेहरा देखकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है. मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं. एक्सरे मशीन सीटी मशीन, डाक्टरों की अनुपस्थिति और ब्लड जांच को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया. आप कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर इस पर उचित कार्यवाही नहीं होती तो वे सीएमएस और सीएमओ की अर्थी निकालकर पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे. बस फिर क्या था, सीएमएस ने ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया.

अर्थी निकालने वाले आप कार्यकर्ताओं के बयान का जवाब देते हुए प्रभारी चिकित्साधिकारी ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि हम लोगों की अर्थी क्यों निकालेंगे, अगर अर्थी निकालनी है तो सरकार की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निकालिए. प्रभारी सीएमएस ने कहा कि सीएमओ सीएमएस के हाथ सब कुछ नहीं है. सरकार के गार्जियन के तौर पर सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती है.

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी अभी मामले पर चुप्पी साध लिए है और मीडिया के कैमरे पर या बातचीत में कुछ भी बोलने से बच रहे है. अंतिम जानकारी के मुताबिक डाक्टर भास्कर प्रसाद को निलंबित कर कार्यालय अपार निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अयोध्या मंडल, अयोध्या से संबद्ध कर दिया गया है.

