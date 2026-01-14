विज्ञापन
विशेष लिंक

केसी त्यागी का अगला कदम क्या? जयंत ने की थी तारीफ, अब मिला RLD में शामिल होने का न्योता

इसी हफ़्ते जब के सी त्यागी के लिखे एक किताब का विमोचन हुआ तो जयंत चौधरी ही उसमें मुख्य अतिथि थे. तब जयंत चौधरी ने कहा था कि हर पार्टी को केसी त्यागी जैसे नेताओं की ज़रूरत होती है. 

Read Time: 3 mins
Share
केसी त्यागी का अगला कदम क्या? जयंत ने की थी तारीफ, अब मिला RLD में शामिल होने का न्योता
केसी त्यागी को आरएलडी का ऑफर.
  • केसी त्यागी को राष्ट्रीय लोकदल ने शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है, जो वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है
  • केसी त्यागी की तरफ से आरएलडी प्रस्ताव पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है
  • मलूक नागर ने कहा कि केसी त्यागी के आरएलडी में शामिल होने से पश्चिम यूपी में पार्टी का जनाधार मजबूत होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

क्या केसी त्यागी का जेडीयू से वर्षों पुराना नाता टूट जाएगा? क्या अपनी ही पार्टी की तरफ़ से त्याग दिए जाने के बाद त्यागी किसी नई पार्टी का रुख़ करेंगे. अगर एनडीटीवी को मिली जानकारी सच साबित होती है तो इन सभी सवालों का जवाब हां होगा  सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल यानि आरएलडी ने केसी त्यागी को पार्टी में शामिल होने का न्यौता दिया है. बुधवार सुबह आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव मलूक नागर ने केसी त्यागी से मुलाक़ात की. जेडीयू की तरह ही आरएलडी भी फ़िलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें- ना मंत्रियों की भीड़, ना दिग्गजों का जमावड़ा, तेजस्वी भी नहीं आए... टेकऑफ से पहले 'क्रैश' हो गए तेज प्रताप?

क्या RLD में शामिल होंगे केसी त्यागी?

केसी त्यागी की तरफ़ से आरएलडी के प्रस्ताव पर अबतक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो इस प्रस्ताव पर फ़ैसला ले सकते हैं. त्यागी से मुलाक़ात को मलूक नागर ने गैर राजनीतिक बताया लेकिन ये ज़रूर कहा कि अगर त्यागी पार्टी में शामिल होते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी का सामाजिक जनाधार और मज़बूत होगा क्योंकि इस इलाके में के सी त्यागी के समाज से आने वाले लोगों की तादाद काफ़ी अच्छी है. एनडीटीवी से बात करते हुए मलूक नागर ने कहा कि केसी त्यागी को पार्टी में शामिल करने का फ़ैसला पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे. 

केसी त्यागी का पश्चिम UP से है खास नाता

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष हैं. उनके दादा चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री और पिता चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री थे. आरएलडी का जनाधार पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही रहा है जो संयोगवश केसी त्यागी का गृह क्षेत्र भी रहा है. पहली बार 1989 में हापुड़ लोकसभा सीट से ही जनता दल के टिकट पर केसी त्यागी सांसद निर्वाचित हुए थे. 

क्या जेडीयू में रहेंगे या जाएंगे केसी त्यागी?

अभी तक जेडीयू की तरफ़ से केसी त्यागी के खिलाफ़ कोई लिखित या औपचारिक कार्रवाई तो नहीं की गई है , लेकिन पार्टी की तरफ़ से जिस तरह का बयान दिया गया उससे ये माना जा रहा है कि उनका पार्टी में बने रहना अब बेहद मुश्किल हो चला है. इसी हफ़्ते जब के सी त्यागी के लिखे एक किताब का विमोचन हुआ तो जयंत चौधरी ही उसमें मुख्य अतिथि थे. तब जयंत चौधरी ने कहा था कि हर पार्टी को केसी त्यागी जैसे नेताओं की ज़रूरत होती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
KC Tyagi JDU Controversy, KC Tyagi JDU, KC Tyagi Nitish Kumar, Jayant Chaudhary, Rld Offer Kc Tyagi
Get App for Better Experience
Install Now