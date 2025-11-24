विज्ञापन
UP: SIR प्रक्रिया में लापरवाही, DM ने BLO के खिलाफ दिए FIR के आदेश, कई को निलंबित भी किया

UP SIR: जनपद बहराइच में चल रहे एस आई आर प्रक्रिया में अब तक 20 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है, जबकि पहले चरण की प्रक्रिया में अब केवल 10 दिन बचे हैं. ऐसे में डीएम अक्षय त्रिपाठी ने सभी BLO को चेतावनी देते हुए अतिशीघ्र कार्य पूरा करने का निर्देश जारी किया है.

UP: SIR प्रक्रिया में लापरवाही, DM ने BLO के खिलाफ दिए FIR के आदेश, कई को निलंबित भी किया
बहराइच में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही.
  • बहराइच में SIR प्रक्रिया में लापरवाही की वजह से बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.
  • जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सभी बीएलओ को चेतावनी देते हुए एसआईआर प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.
  • वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया में केवल बीस प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है जबकि दस दिन शेष बचे हैं.
बहराइच:

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है. लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ जिलाधिकारी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है. बीएलओ के खिलाफ 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जबकि कुछ बीएलओ को निलंबित भी कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- नोएडा में SIR अभियान में लापरवाही पर सख्ती, 60 BLO और 7 सुपरवाइजरों पर FIR

अब तक हुआ 20% काम, सिर्फ 10 दिन बाकी बचे हैं

जनपद बहराइच में चल रहे एस आई आर प्रक्रिया में अब तक 20 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है, जबकि पहले चरण की प्रक्रिया में अब केवल 10 दिन बचे हैं. ऐसे में डीएम अक्षय त्रिपाठी ने सभी BLO को चेतावनी देते हुए अतिशीघ्र कार्य पूरा करने का निर्देश जारी किया है. जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग दो जगह से एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. दो जगह से फॉर्म भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सभी जिलों में हड़कंप मचा हुआ है. हर कोई SIR को लेकर चिंतित है और एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए भागमभाग कर रहा है.

सपा ने की SIR 3 महीने बढ़ाने की मांग

उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं. पार्टी और अखिलेश यादव का कहना है कि शादी सजीन में इस प्रक्रिया को न कराया जाए. इसे तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए. अखिलेश ने ये भी कहा कि वे इसके खिलाफ नहीं हैं. लेकिन वे चाहते हैं कि मतदाताओं की गिनती ठीक से हो.

इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सक्रिय मतदाता भागीदारी पर जोर दिया. सीईओ उत्तर प्रदेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि सीईओ नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मतदाता को स्वयं से संबंधित गणना प्रपत्र को सही से भरकर हस्ताक्षर करने के बाद 4 दिसंबर तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ को उपलब्ध कराना है. राज्य में हु पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद वर्ष 2003 में तैयार मतदाता सूची में अपना या अपने संबंधी का विवरण खोजने के लिए वेब पोर्टल वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट गॉव डॉट इन पर जाएं, अपना नाम लास्ट एसआईआर पर क्लिक करें, सर्च बाई इलेक्टोरल डिटेल्स टैब पर जाएं और ऐसा कर अपने या अपने संबंधी की डिटेल्स आसानी से खोज सकते हैं.

