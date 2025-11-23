नोएडा में SIR अभियान में लापरवाही पर सख्ती, 60 BLO और 7 सुपरवाइजरों पर FIR

एसआईआर में लापरवाही पर नोएडा के गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर मतदाता सूची संशोधन कार्य में ढिलाई बरतने वाले कुल 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस मामले में सभी एफआईआर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दर्ज हुए हैं.

ये भी पढ़ें : सपा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा- यूपी में SIR प्रक्रिया को इस वजह से 3 महीने आगे बढ़ाएं

गंभीरता से नहीं लिया गया अभियान

दरअसल, जिला प्रशासन द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे SIR को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके बावजूद कई बीएलओ और सुपरवाइजर ने अभियान को गंभीरता से नहीं लिया. निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आई और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की भी अनदेखी की गई. इसी आधार पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों दादरी, नोएडा और जेवर में एफआईआर दर्ज कराई.

ये भी पढ़ें : SIR की वजह से और कितनी जानें जाएंगी... BLO के आत्महत्या करने पर चुनाव आयोग पर भड़कीं ममता बनर्जी

लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं

विधानसभा 62 दादरी में 32 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर पर थाना ईकोटेक-1 में, विधानसभा 61 नोएडा में 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर पर थाना दादरी में, जबकि विधानसभा 63 जेवर में 17 बीएलओ के खिलाफ थाना जेवर में FIR कराई गई है. प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची का सही और समय पर पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है, ऐसे में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है.