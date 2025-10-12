लखनऊ में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने सिर्फ 8 घंटे में एनकाउंटर कर 2 को किया गिरफ्तार

लखनऊ में एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद सिर्फ 8 घंटों में गिरफ्तार कर लिया. नाबालिग अपने परिचित के साथ बड़ी बहन को देखने जा रही थी, जिसकी हाल ही में डिलीवरी हुई थी. इस दौरान रास्ते में 5 लोगों ने सुनसान जगह देख परिचित को डरा धमका भगा दिया और लड़की को बगीचे में ले जाकर गैंगरेप किया. घटना की सूचना मिलने के 8 घंटे के अंदर ही लखनऊ पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

लखनऊ में 11वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले एक आरोपी ललित कश्यप को पुलिस मुठभेड़ में पैर पर गोली लगी. वहीं, एक आरोपी मिराज को पुलिस की दूसरी टीम ने गिरफ्तार किया. डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया पांच नामजद आरोपी है, जिसमें से दो पकड़े गए हैं. अन्य की तलाश जारी है. आरोपी ललित का आपराधिक रिकॉर्ड भी है.

लखनऊ के बंथरा इलाके की रहने वाली 17 वर्षीय दलित छात्रा पास के ही एक स्कूल में पढ़ती है. शनिवार दोपहर करीब 12 बजे छात्रा बहन को देखने के लिए अपने घर से निकली थी. पीड़िता की बड़ी बहन हरौनी पुलिस चौकी के अंतर्गत एक गांव में रहती हैं, जहां हाल ही में उनकी डिलीवरी हुई थी. पुलिस के अनुसार, रास्ते में किशोरी ने अपने परिचित युवक को बुलाया और दोनों बाइक से मोहान रोड स्थित हरौनी पेट्रोल पंप पहुंचे. पेट्रोल पंप से कुछ दूर एक आम के बाग में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी पांच अज्ञात युवक वहां पहुंचे और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया.

विरोध करने पर युवकों ने परिचित को पीटकर भगा दिया. इसके बाद पांचों आरोपियों ने छात्रा के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद छात्रा ने तुरंत अपने बहनोई को सूचना दी. पीड़िता के पिता ने छोटू, बाबू, ललित और विशाल नामक युवकों के नामजद शिकायत दी. घटना के दौरान यह नाम पीड़िता ने आरोपियों द्वारा आपस में नाम लेकर बात किए जाने के दौरान सुने थे. आरोपी घटनास्थल के आसपास गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों के नाम विशाल गुप्ता, राजेन्द्र कश्यप उर्फ बाबू, मेराज, ललित और शिव कश्यप हैं, जिन्होंने नशे की हालत में किशोरी के साथ गैंग रेप किया. घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही शराब ठेका भी है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है.