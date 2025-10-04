विज्ञापन
विशेष लिंक

बार-बार प्रेमी के साथ भाग जाती है पत्नी... सलमान ने बच्चों के साथ उठा लिया खौफनाक कदम

शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
बार-बार प्रेमी के साथ भाग जाती है पत्नी... सलमान ने बच्चों के साथ उठा लिया खौफनाक कदम
  • शामली के कैराना में घरेलू विवाद से परेशान पिता सलमान ने अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी
  • सलमान की पत्नी खुशनुमा बार-बार प्रेमी साबिर के साथ फरार हो चुकी है, जिससे परिवार में तनाव बना हुआ था
  • घटना से पहले सलमान ने अपनी बहन को एक भावुक सुसाइड वीडियो भेजा, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. घरेलू कलह से बुरी तरह परेशान एक पिता ने अपनी चार मासूम संतानों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी. घटना से पहले युवक ने एक भावुक सुसाइड वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. यह दर्दनाक घटना कैराना के मोहल्ला खेलकलां की है.

पत्नी बार-बार जाती रही प्रेमी के साथ

पीड़ित युवक की पहचान सलमान के रूप में हुई है, जो पेशे से मजदूर है. बताया जा रहा है कि सलमान अपनी पत्नी खुशनुमा के साथ लंबे समय से घरेलू विवादों से जूझ रहा था. जानकारी के अनुसार, खुशनुमा पूर्व में भी चार बार अपने प्रेमी साबिर (जौला निवासी) के साथ बिना बताए घर से फरार हो चुकी थी. इस कारण सलमान मानसिक रूप से बेहद परेशान था. वीओ के अनुसार, घटना से तीन दिन पहले भी सलमान और खुशनुमा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसके बाद खुशनुमा दो दिन पहले फिर से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. 

मृतक की बहन

मृतक की बहन

चार मासूमों के साथ उठाया खौफनाक कदम

पत्नी के बार-बार घर छोड़कर जाने से तनावग्रस्त सलमान ने अपने चार मासूम बच्चों— महक (12 वर्ष), इनायशा (8 वर्ष), शिफा (4 वर्ष) और आयान (3 वर्ष) के साथ यह खौफनाक कदम उठा लिया. यमुना नदी में कूदने से पहले, सलमान ने अपनी बहन गुलिस्ता को एक भावुक सुसाइड वीडियो बनाकर भेजा, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है. हालांकि, अभी तक पिता सलमान और चारों बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है. आशंका जताई जा रही है कि यमुना के तेज बहाव में वे पाँचों बह गए हैं. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक पिता ने घरेलू विवादों के चलते अपने जिगर के टुकड़ों के साथ जान देने का फैसला कर लिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Up News, UP CRIME News, Hindi News, Shamli News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com