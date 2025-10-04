बार-बार प्रेमी के साथ भाग जाती है पत्नी... सलमान ने बच्चों के साथ उठा लिया खौफनाक कदम

- शामली के कैराना में घरेलू विवाद से परेशान पिता सलमान ने अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी
- सलमान की पत्नी खुशनुमा बार-बार प्रेमी साबिर के साथ फरार हो चुकी है, जिससे परिवार में तनाव बना हुआ था
- घटना से पहले सलमान ने अपनी बहन को एक भावुक सुसाइड वीडियो भेजा, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. घरेलू कलह से बुरी तरह परेशान एक पिता ने अपनी चार मासूम संतानों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी. घटना से पहले युवक ने एक भावुक सुसाइड वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. यह दर्दनाक घटना कैराना के मोहल्ला खेलकलां की है.
पत्नी बार-बार जाती रही प्रेमी के साथ
पीड़ित युवक की पहचान सलमान के रूप में हुई है, जो पेशे से मजदूर है. बताया जा रहा है कि सलमान अपनी पत्नी खुशनुमा के साथ लंबे समय से घरेलू विवादों से जूझ रहा था. जानकारी के अनुसार, खुशनुमा पूर्व में भी चार बार अपने प्रेमी साबिर (जौला निवासी) के साथ बिना बताए घर से फरार हो चुकी थी. इस कारण सलमान मानसिक रूप से बेहद परेशान था. वीओ के अनुसार, घटना से तीन दिन पहले भी सलमान और खुशनुमा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसके बाद खुशनुमा दो दिन पहले फिर से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी.
चार मासूमों के साथ उठाया खौफनाक कदम
पत्नी के बार-बार घर छोड़कर जाने से तनावग्रस्त सलमान ने अपने चार मासूम बच्चों— महक (12 वर्ष), इनायशा (8 वर्ष), शिफा (4 वर्ष) और आयान (3 वर्ष) के साथ यह खौफनाक कदम उठा लिया. यमुना नदी में कूदने से पहले, सलमान ने अपनी बहन गुलिस्ता को एक भावुक सुसाइड वीडियो बनाकर भेजा, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन
वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है. हालांकि, अभी तक पिता सलमान और चारों बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है. आशंका जताई जा रही है कि यमुना के तेज बहाव में वे पाँचों बह गए हैं. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक पिता ने घरेलू विवादों के चलते अपने जिगर के टुकड़ों के साथ जान देने का फैसला कर लिया.
