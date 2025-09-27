लखनऊ में इस शख्स ने क्यों चूमा CM योगी और बुलडोजर वाला पोस्टर, पूरा मामला आखिर है क्या

देश में इन दिनों मोहम्मद विवाद जोरों पर है. उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर खूब दिखाई दे रहे हैं. अब इसके जवाब में लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर वाले पोस्टर लगाया गया है. सियासी संदेश देने वाला ये पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. तभी तो आते-जाते लोग न सिर्फ पोस्टर का दीदार कर रहे हैं बल्कि इसको चूम भी रहे हैं. पोस्टर चूमने वाले एक शख्स ने कहा- आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव मोदी, आई लव बुलडोजर.

पीएम मोदी और बाबा ही देश को संभालेंगे

शख्स ने बुलडोजर को चूमते हुए कहा कि पीएम मोदी और बाबा ही देश को संभालेंगे. बता दें कि सीएम योगी औ बुलडोजर वाला यह पोस्टर समता मूलक चौराहे पर बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगाया है. हालांकि नगर निगम इसे हटवा रही है.

बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश

बता दें कि कानपुर और बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के इस पोस्टर के पीछे का सियासी संदेश यह है कि जो भी सोची समझी साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके लिए बाबा का बुलडोजर खड़ा है. उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' के बैनर और नारों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी. इस दौरान इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया था, जिसके बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मौलाना तौकीर के ऐलान के बाद पहुंची भीड़ में से किसी ने फायरिंग कर दी थी. इसके बाद कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए. कुछ बाइकों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई. इसी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था.

सीएम योगी सख्त का सख्त आदेश

इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज खंगाले जाएं और सोशल मीडिया मॉनीटरिंग हो. हर एक उपद्रवी पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि ‘दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है. उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वे दोबारा कभी ऐसी गलती के बारे में सोच भी न सकें. सख्त कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें, यही समय है.

साजिश किसी भी दशा में स्वीकार नहीं

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल के दिनों में कानपुर नगर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, महराजगंज, उन्नाव, सम्भल, आगरा और बरेली में आपत्तिजनक जुलूस और भड़काऊ नारेबाजी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह घटनाएं प्रदेश का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा.