मंत्री ओपी राजभर के आवास पर ABVP ने काटा बवाल, पुतला फूंका, इस्‍तीफे की मांग, ये है पूरा मामला 

प्रदर्शनकारियों ने कई बार आवास के भीतर घुसने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस दौरान छात्रों ने सड़क जाम कर दी, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

मंत्री ओपी राजभर के आवास पर ABVP ने काटा बवाल, पुतला फूंका, इस्‍तीफे की मांग, ये है पूरा मामला 
  • ABVP के कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर के सरकारी आवास के बाहर उनके विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया.
  • सदस्‍यों ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला फूंका और आवास में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोका.
  • छात्र संगठनों ने लाठीचार्ज की घटना के विरोध में एकजुट होकर मंत्री से माफी और इस्तीफे की मांग की.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के सरकारी आवास के बाहर जमकर हंगामा किया. आरोप है कि ओपी राजभर ने हाल ही में लाठीचार्ज में घायल छात्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी के विरोध में छात्र संगठन ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मंत्री से इस्तीफे की मांग की.

ABVP कार्यकर्ताओं ने मंत्री आवास के बाहर नारेबाजी की, पुतला फूंका और पत्थरबाजी भी की. प्रदर्शनकारियों ने कई बार आवास के भीतर घुसने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस दौरान छात्रों ने सड़क जाम कर दी, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

ABVP नेताओं का कहना है कि लाठीचार्ज की घटना ने पूरे प्रदेश में छात्र राजनीति को आंदोलित कर दिया है. उनके मुताबिक, अब यह मुद्दा केवल छात्र संगठनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न दलों के छात्र संगठन भी एकजुट होकर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं.

विवादित बयान पड़ गया भारी 

ओपी राजभर अपने विवादित और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इस बार ABVP के घायल छात्रों को लेकर की गई उनकी टिप्पणी उन पर भारी पड़ती दिख रही है. विरोध प्रदर्शन पहले उनके दफ्तर से शुरू हुआ और धीरे-धीरे मंत्री आवास तक पहुंच गया. गुस्साए कार्यकर्ताओं ने गेट पर चढ़कर अंदर जाने का प्रयास किया, पुतला जलाया और पत्थर भी फेंके.

छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक मंत्री ओपी राजभर अपने बयान पर माफी नहीं मांगते और पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

