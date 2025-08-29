विज्ञापन
हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच करीब 7 घंटे बाद जब परिजनों ने साली से शादी का आश्वासन दिया, उसके बाद युवक टावर से उतरा. युवक अपनी तीसरी साली से शादी की जिद पर अड़ा था. कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का युवक राज सक्सेना अपनी सालियों के प्यार में पागल दिखा.

सालियों के प्यार में पागल जीजा: बीवी को छोड़ पहली साली से शादी और फिर दूसरी का बना दीवाना, टावर पर चढ़कर ड्रामा
कन्नौज में साली से शादी की जिद पर अड़ा जीजा टावर पर चढ़ा
  • कन्नौज के युवक राज की साली से शादी की जिद, 33 हजार वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़कर प्रदर्शन
  • युवक ने अपनी तीसरी साली से शादी करने की मांग की, जिसके कारण परिवार के सदस्य आगबबूला
  • 7 घंटे तक युवक टावर पर चढ़ा रहा और शादी का आश्वासन मिलने तक नीचे उतरने से इंकार करता रहा
कन्नौज:

यूपी के कन्नौज में साली से शादी की जिद पर अड़े जीजा ने आज शोले फ़िल्म का सीन ताजा कर दिया. साली से शादी करने पर परिजनों ने मना किया, तो जीजा चुपचाप बिजली की 33 हजार वोल्ट लाइन के टावर पर चढ़ गया और वहीं से साली को 'बसंती' बता शादी कराने की जिद करने लगा. युवक के टावर पर चढ़ने से वहां हड़कंप मच गया और पुलिस व बिजली विभाग के अफसर उसकी मान मनौव्वल में लग गये. 

7 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच करीब 7 घंटे बाद जब परिजनों ने साली से शादी का आश्वासन दिया, उसके बाद युवक टावर से उतरा. बता दें कि युवक अपनी तीसरी साली से शादी की जिद पर अड़ा था. कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का युवक राज सक्सेना अपनी सालियों के प्यार में पागल दिखा. पहली शादी के कुछ दिन बाद उसका दिल अपनी दूसरे नंबर की साली पर आ गया. जिद कर उसने अपनी साली से शादी कर ली. शादी के कुछ दिन बाद पहली पत्नी उसे छोड़कर घर से चली गयी. शादी के दो साल बाद आशिक मिजाज राज का दिल अपनी तीसरे नंबर की साली पर आ गया. 

पत्‍नी से कही साली से शादी की बात...

राज के मुताबिक, साली भी उसे प्यार करती है. आज सुबह साली से प्यार और शादी करने की बात पत्नी से कही, तो वह आगबबूला हो गयी और किसी भी कीमत पर अपनी बहन के साथ शादी न कराने का दो टूक जवाब दे दिया. पत्नी के जवाब से साली के प्यार में पागल जीजा घर से थोड़ी दूर स्थित 33 हजार केवी के बिजली टावर पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया. युवक करीब 7 घंटे टावर पर चढ़ धर्मेंद्र की तरह शोले के डायलॉग मारता रहा. इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ और पुलिस मौके पर पहुंच गयी. सबने उसे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना. 

ऐसा उतरा नीचे...

आखिर जब परिवारवालों ने उसे साली के शादी कराने का आश्वासन दिया, तब वह शाम करीब 4 बजे नीचे उतरा. साली से शादी की सोच-सोचकर युवक खुशी से फूला नहीं समा रहा है. उसका कहना है, वह खुशी-खुशी पत्नी और साली के साथ जिंदगी गुजारेगा. 

