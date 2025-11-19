बच्चा कहता है बाबा-बाबा, कहां से लाऊं उसका बाबा... दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी आमिर की भाभी रो पड़ी

दिल्‍ली में लाल किले के सामने हुए ब्‍लास्‍ट के तार दिल्‍ली से कश्‍मीर और पाकिस्‍तान तक जुड़ रहे हैं. इस धमाके को अंजाम देने के लिए महीनों पहले प्‍लानिंग की गई और कई लोग इसमें शामिल थे. ब्‍लास्‍ट में इस्‍तेमाल i20 कार कश्‍मीर में पंपोर के रहने वाले आमिर राशिद के नाम रजिस्‍टर्ड है. आमिर राशिद और उसके भाई उमर को भी एनआईए ने हिरासत में ले लिया है. आमिर प्‍लंबर और उमर इलेक्‍ट्रीशियन है. ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों भी लाल किले के सामने हुए ब्‍लास्‍ट में शामिल थे. हालांकि, आमिर की भाभी का कहना है कि उसे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि उनका देवर ऐसा काम भी कर सकता है.

10 नवंबर को घर पर पुलिस आई थी...

आमिर राशिद की भाभी ने बताया कि 10 नवंबर को घर पर पुलिस आई थी. पुलिस आमिर और उमर को थाने ले गई. हमें नहीं पता कि अब वे कहां हैं और किसकी हिरासत में हैं. एनआईए का कहना है कि आमिर राशिद ने ही दिल्‍ली में लाल किले के सामने हुए ब्‍लास्‍ट में इस्‍तेमाल कार को खरीदने में मदद की थी और उसे दिल्‍ली से गिरफ्तार किया गया है. लेकिन आमिर राशिद की भाभी कहती है कि उन्‍हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. आमिर के दिल्‍ली जाने के बारे में भी उन्‍हें कुछ नहीं पता है.

आमिर ने कहा था- एक हफ्ते का काम मिला है

भाभी ने बताया कि कुछ दिनों पहले आमिर राशिद ने बोला था कि उन्‍हें एक हफ्ते के लिए कहीं दूर काम पर जाना है. तब उसने बताया कि प्‍लंबर का कोई काम मिले है, जिसे करने के लिए दूर जाना है, इसमें लगभग एक सप्‍ताह का समय लगेगा. इससे पहले भी वह काम के सिलसिले में घर से कई-कई दिनों के लिए बाहर जाता था. काम करता था और फिर वापस आ जाता था. मेरी शादी के वक्‍त भी वह एक लगभग एक सप्‍ताह के लिए काम से घर से बाहर गया था. लेकिन फिर समय से वापस आ गया था. इसलिए हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह कोई गलत काम करता है.

मेरे 14 महीने के बच्‍चे का क्‍या कसूर!

क्‍या आमिर राशिद ने कभी आत्‍मघाती हमलावर उमर नबी के बारे में जिक्र किया था? आमिर की भाभी बताती हैं कि डॉक्‍टर उमर को हम जानते ही नहीं हैं. कभी हमारे घर में उसका जिक्र ही नहीं हुआ. कभी आमिर की हरकतों से भी नहीं लगा कि वह कुछ गलत काम करता है. अगर आमिर राशिद पर लग रहे आरोप सही हैं, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है. अगर वह मुझसे मिलता है, तो मैं उसे थप्‍पड़ मार दूंगी. हमारे घर के हालात बेहद खराब हैं. हमारे घर में इस समय कोई मर्द नहीं है. मेरा छोटा बच्‍चा 14 महीने का है. घर में अब बस मेरी सास और मैं हैं. कम से कम उमर को तो छोड़ देते, उसका कोई कसूर नहीं है. मेरा बच्‍चा बार-बार कहता है बाबा बाबा... हम कहां से उसके बाबा को लेकर आएं? उसका तो कोई कसूर नहीं है ना!

आमिर की भाभी ने बताया कि उनके पति उमर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया. इसके बाद एनआईए ने उन्‍हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं गया है. हम एनआईए ऑफिस गए थे, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया. वहां के रजिस्‍टर में ऑफिस के अंदर जाने वाले लोगों के बीच उमर का भी नाम है. लेकिन बाहर आने के बारे में नहीं लिखा हैं. हमें यकीन है कि आमिर राशिद और मेरे पति ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है. वह सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे.

