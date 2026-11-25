उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर AIMIM ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है. ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि 5 साल में मुस्लिमों की आवाज नहीं उठाने वाले विधायकों को सपा फिर मौका दे रही है. AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने पूछा कि सपा ने 5 साल में मुस्लिम मुद्दों पर कितनी बार आवाज उठाई है.

सपा मुस्लिम मतदाताओं को गुमराह कर रही

AIMIM नेता ने कहा कि मुस्लिमों पर अत्याचार, फर्जी एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर सपा विधायक खामोश रहे.मस्जिदों पर कार्रवाई हुई, मुस्लिमों पर ज्यादती हुई, फिर भी सपा विधायक सड़क से सदन तक मौन रहे. समाजवादी पार्टी नाकारा और गूंगे विधायकों को दोबारा टिकट देकर अब मुस्लिम मतदाताओं को गुमराह कर रही है.

ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से डर गए हैं अखिलेश

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक परिवर्तन मोर्चे से डरे हुए हैं, इसलिए पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा जता रहे हैं. एआईएमआईएम नेता ने कहा कि जब मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा था, तब सपा के विधायक खामोश बैठे रहे क्यों ?. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि क्या सिर्फ तनख्वाह और सरकारी सुविधाएं लेने के लिए सपा विधायकों को वोट दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सपा के गूंगे विधायकों को जिताने का कोई लाभ नहीं, जनता सब देख रही है.

सपा ने यूपी चुनाव के लिए जारी की पहली लिस्ट

सपा सहारनपुर की बेहट सीट से उमर अली खान, सहारनपुर सीट से आशू अली, कैराना विधानसभा से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योकि लोधी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है. इस पर AIMIM का कहना है कि सपा के विधायक पूरे पांच साल तक गूंगे बने रहते हैं और मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों तो उठाते तक नहीं तो फिर से जनता उनको वोट क्यों दे.

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