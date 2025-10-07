विज्ञापन
यूपी में राज्यपाल ने ही खोल दी विश्वविद्यालय की कलई, बोलीं-टीचर्स के ट्रांजिट हॉस्टल शराब की बोतलें मिली

विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में बतौर कुलाधिपति शामिल हुईं राज्यपाल ने मंच से ही विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए. (राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट)

  • विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने शराब और नशे की समस्या पर बात की
  • ट्रांजिट हॉस्टल में गंदगी के साथ शराब की बोतलें मिलीं और ड्रग्स का ऑर्डर देने की जानकारी जांच में सामने आई
  • राज्यपाल ने कहा कि हॉस्टल शराब और गांजा का अड्डा बन चुका है, जो शिक्षा के लिए गंभीर खतरा है
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शराब और नशे को लेकर बड़ा खुलासा किया है. विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में बतौर कुलाधिपति शामिल हुईं राज्यपाल ने मंच से ही विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए.

राज्यपाल ने कहा कि ट्रांजिट हॉस्टल में गंदगी के साथ शराब की बोतलें मिली हैं. इस मामले की जांच में यह भी सामने आया कि वहां खाने के साथ ड्रग्स का ऑर्डर दिया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल शराब और गांजा का अड्डा बन चुका है. राज्यपाल की इस टिप्पणी से समारोह में मौजूद विश्वविद्यालय के अधिकारियों के चेहरे पर साफ तनाव देखा गया.

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की अन्य खामियों को भी बिंदुवार गिनाया और साफ कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए सुधार की बात कही.

UP Governer Anandiben Patel, Anandiben Patel, Veer Bahadur Singh Purvanchal University Convocation Ceremony
