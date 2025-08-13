राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ने दृष्टिबाधित बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन, लखनऊ में 600-बेड अस्पताल के निर्माण कार्य

स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक समावेश के लिए समर्पित राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ने इस वर्ष का रक्षाबंधन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राजभवन लखनऊ में सैकड़ों दृष्टिबाधित बच्चों के संग मनाया. फाउंडेशन के स्वयंसेवकों और टीम ने बच्चों को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से राजभवन पहुंचाने की व्यवस्था की. राज्यपाल पटेल ने बच्चों को रक्षा सूत्र बांधे और मिठाइयां वितरित कीं, जिससे यह आयोजन एक स्नेहमयी और समावेशी उत्सव बन गया.

फाउंडेशन के संस्थापक राजेश सिंह दयाल लखनऊ के अग्रणी समाजसेवी और शिक्षाविद हैं, जिनकी सेवा भावना उनके पुत्र कुंवर के 20 वर्ष की आयु में असमय निधन के बाद और गहरी हो गई. उनकी स्मृति में उन्होंने कुंवर लाइव्स और कुंवर एजुकेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जो ग्रामीण और वंचित युवाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित रही. समय के साथ ये प्रयास राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के रूप में विकसित हुए, जिसने अब तक उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता प्रदान की है.

अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, फाउंडेशन ने हाल ही में लखनऊ में 600-बेड के अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य की शुरुआत की है. यह अस्पताल खासतौर से जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से लेकर समावेशी सामुदायिक आयोजनों और ग्रामीण युवाओं की शिक्षा तक, राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन लगातार अपने मूल्यों को निभाते हुए प्रभाव का दायरा बढ़ा रहा है. यह साबित करते हुए कि करुणा, सेवा और संकल्प से स्थायी बदलाव संभव है.