रेस्टोरेंट कर्मचारी की घिनौनी हरकत, रोटी बनाने से पहले आटे में थूका, कुक के साथ मालिक गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ने रोटी बनाने से पहले आटे में थूकने के आरोप में एक लोकल रेस्टोरेंट के मालिक और एक कुक को गिरफ्तार कर लिया है. ये एक्शन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर कुक चपाती बनाते समय आटे पर थूक रहा था. गोविंदपुरम के शिव मंदिर के पुजारी आचार्य शिवकांत पांडे ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवाई थी. जिसके बाद कविनगर पुलिस ने यह कार्रवाई की.

क्या है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 19 जनवरी की है. ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद पुजारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. ये रेस्टोरेंट मंदिर से करीब 50 मीटर दूरी पर है. शिकायत के बाद पुलिस ने फूड आउटलेट का इंस्पेक्शन किया था. इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (कविनगर) सूर्यबली मौर्य ने कहा कि पूछताछ के दौरान, रेस्टोरेंट का मालिक, जिसका नाम अमज़द है, घटना के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. मामला सामने आने के बाद उन्होंने कुक फैजान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की. अधिकारी ने बताया कि मालिक और रसोइए दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

गौरतलब है कि हाल ही के सालों में ऐसी कई वीडियो सामने आए हैं. जहां पर रेस्टोरेंट में रोटी बनाते हुए कुक आटे पर थूकते हुए दिखे गए हैं. ऐसी वीडियो पर पुलिस हर बार एक्शन लेती है. लेकिन ये मामसे रुकने का नाम नहीं ले रहे है.

