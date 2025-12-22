शीत लहर, कोहरा और हादसे...आज ठंड से कांप रहा है यूपी

उत्तर भारत में भीषण ठंड आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है. हालांकि उत्तर प्रदेश में गिरते तापमान और शीत लहर के साथ ही कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है. भीषण कोहरे के कारण राज्‍य में कई जगहों पर दृश्‍यता बेहद कम है, जिसके कारण प्रदेश की सड़कों पर कई हादसे देखने को मिले हैं. सबसे दुखद बात ये है कि इन हादसों में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. साथ ही कोहरे के कारण दिन निकलने के बावजूद सड़क पर लोगों को अपने वाहनों की लाइट ऑन रखनी पड़ रही है और कई जगहों पर यातायात सड़कों पर रेंगता नजर आ रहा है.

बिजनौर में चार लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक तेज रफ्तार क्रेटा कार हादसे का शिकार हो गई. बिजनौर जनपद के हरिद्वार रोड पर नांगल थाना इलाके में उस वक्‍त हुआ जब क्रेटा कार ने हाईवे पर दौड़ते एक डंपर को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार सभी लोग एक दीनी जलसे से लौट रहे थे. लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त कार के एयरबैग नहीं खुले जिससे कार सवार किसी की भी जान नहीं बच सकी.

जानकारी के मुताबिक, सराय आलम के रहने वाले कारी इकबाल मशहूर आलिम थे. वह राहतपुर खुर्द गांव के एक मदरसे के जलसे में दीन की जानकारी देने गए थे. देर रात जलसा खत्म होने के बाद अशफाक एहतेशाम और सलाउद्दीन अपनी कार से घर जाने के लिए निकले थे. इस दौरान उन्होंने कारी इकबाल को उनके घर छोड़ने के लिए पूछा और कार में बिठा लिया. सराय आलम गांव से करीब 6 किमी पहले ही हरिद्वार रोड पर जालपुर के पास कार एक आगे चलती हुई डंपर में पीछे से जा घुसी. कार की स्पीड तेज होने की वजह से कार बुरी तरह से डैमेज हो गई और इस दौरान कार के एयरबैग नहीं खुले. इससे सभी को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही चारों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, हादसे में अपनी जान गंवाने वाले तीन लोग एक ही गांव के रहने वाले थे.

हादसे के बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कार से निकालकर मोर्चरी भिजवा दिया है.

इतना घना कोहरा! सड़क पर वाहन चलाना भी मुश्किल

उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार की सुबह घना कोहरा नजर आया. संभल में सुबह तापमान गिरने के साथ ही घने कोहरे की चादर नजर आई. इसका एक वीडियो सामने आया है.

#WATCH | Uttar Pradesh | A dense layer of fog engulfs Sambhal as the temperature dips in the city. pic.twitter.com/D8QgtlCkva — ANI (@ANI) December 22, 2025

डिवाइडर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी टैक्‍सी

ललितपुर में घने कोहरे के चलते श्रद्धालुओं से भरी एक टैक्सी डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में टैक्सी सवार 10 श्रद्धालु घायल हो गए. एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. यह हादसा उस वक्‍त हुआ जब श्रद्धालु मथुरा वृंदावन से दर्शन के बाद अपने घर लौट रहे थे.

सभी घायल बांसी चौकी क्षेत्र के सौराई गांव के निवासी हैं. यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के रोड़ा गांव के नेशनल हाईवे 44 पर हुआ. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे झांसी रेफर किया गया है.

गैस गीजर से दम घुटने से पति-पत्‍नी की मौत

पीलीभीत इलाके में भीषण ठंड के दौरान एक पति-पत्‍नी की बाथरूम में गैस गीजर से दम घुटने से मौत हो गई. यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल धाम कालोनी का है. हाथ टूटा होने के कारण पति अपनी पत्‍नी को बाथरूम में नहला रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हुआ.

मृतक पति-पत्‍नी किराए के मकान में रहते थे. हलचल नहीं होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला. मृतक हरजिंदर सिंह डीआरडी में कर्मचारी थे. पुलिस ने शवों को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Photo Credit: PTI

रेल यातायात पर असर, कई ट्रेनें घंटों लेट

कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है. घने कोहरे और शीत लहर के कारण दिल्ली से झांसी की ओर आने वाली ट्रेने घंटों लेट पहुंच रही हैं, जिस कारण यात्रियों को अपने गंतत्व जाने के लिए ट्रेनों का घंटो इंतजार करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण कई ट्रेनें 5 से 7 घंटे लेट चल रही है. भीषण सर्दी के कारण स्‍टेशनों के बाहर बहुत से लोग कंबल ओढ़कर अलाव तापते नजर आए.

ये ट्रेनें लेट

22470 वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 3 घंटे

12626 केरला एक्सप्रेस करीब 7 घंटे

12920 मालवा एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

22168-सिंगरौली ऊर्जाधानी एक्सप्रेस 3 घंटे लेट,

12722 दक्षिण एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

12138 पंजाब मेल ढाई घंटे लेट

कोहरे के कारण कई अन्य ट्रेनें भी घंटों लेट चल रही हैं. इसके कारण यात्रियों को अपने गंतत्व जाने के लिए प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है. इतना ही यात्रियों को कनेक्टविटी वाली ट्रेनें भी छूट जाती है, जिसके कारण उन्‍हें काफी परेशान होना पड़ रहा है. वहीं ठंड से बचने के लिए उन्हें घर से ही कंबल या फिर अन्‍य गरम कपड़े लेकर चलना पड़ता है, जिन्हें ओढ़कर वह सर्दी से बचाव कर रहे हैं. वहीं रेलवे स्‍टेशनों के बाहर कंबल ओढ़कर अलाव सेकते लोग भी नजर आ रहे हैं.

कोहरे की चादर से ढका ताजमहल

उत्तर प्रदेश के आगरा में शीत लहर का प्रकोप झेलना पड़ रहा है. शीत लहर जारी रहने के कारण शहर कोहरे में लिपटा नजर आया. ताजमहल का एक वीडियो सामने आया है, जो कोहरे के कारण बेहद धुंधला नजर आ रहा है.

#WATCH | Agra: The iconic Taj Mahal is shrouded in fog as the cold wave continues. The monument appears hazy. pic.twitter.com/Wzp5sfc8gi — ANI (@ANI) December 22, 2025

घने कोहरे के कारण सड़क पर रेंग रहे वाहन

मुजफ्फरनगर में भी लगातार कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मुजफ्फरनगर में आज सुबह से ही कोहरे की चादर है, जिसके कारण लोगों को अपने घरों से निकलने में काफी परेशानी हो रही है. वहीं वाहन चालक वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं. भीषण कोहरे के कारण यातायात थम सा गया है और सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं. कोहरे के कारण कोई सड़क हादसा ना हो जाए, इसी के चलते चलते वाहनों की स्पीड काफी धीमी है.

प्रयागराज में गिरता तापमान, लोग परेशान

पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है. पूरे उत्तर भारत में तापमान गिर रहा है और घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. यूपी के कई ऐसे जिले है जो कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है. संगम नगरी प्रयागराज में भी पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है. हालांकि पिछले तीन दिनों से कोहरे ने लोगों को थोड़ी राहत दी है लेकिन ठंड के प्रकोप ने लोगों को परेशान कर रखा है. प्रयागराज में पिछले तीन दिनों से गिरते हुए टेंपरेचर ने ठंड बढ़ा दी है.