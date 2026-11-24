उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस का गठबंधन वह खिचड़ी है, जिसमें हमेशा कंकड़ ही निकलेंगे, जिसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. डिप्टी सीएम का यह बयान उस वक्त आया है, जब एसपी चीफ अखिलेश यादव 26 नवंबर को आगामी चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करने वाले हैं.

राजधानी लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, "समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उन्हीं दलों से बना है, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया था. उन्हें संविधान दिवस पर देश से माफी मांगनी चाहिए. समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर के सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए 1975 में आपातकाल लगाया था."

उन्होंने आगे कहा कि दोनों दलों को केवल राजनीतिक सत्ता से मतलब है, इन्हें लोकतंत्र या संविधान की कोई परवाह नहीं है. देश और राज्य की जनता कांग्रेस और सपा को कभी स्वीकार नहीं करेगी. कांग्रेस केवल सत्ता के लिए भूखी है.

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में कई बार गठबंधन कर चुके हैं. इनकी दाल गलने वाली नहीं है. बीजेपी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है. इनका गठबंधन एक ऐसी खिचड़ी है, जिसमें हमेशा कंकड़ ही निकलेंगे. जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, जनता इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है. ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश

दूसरी तरफ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर आप 'साइकिल' का बटन दबाते हैं, तो गुंडे हावी हो जाएंगे, जनता को परेशान करेंगे, जमीनों पर कब्जा करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे. इसलिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, कम से कम 2047 तक तो बिल्कुल नहीं.

उन्होंने सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "सपा-कांग्रेस का गठबंधन एक ऐसी खिचड़ी है, जिसका पकना दोनों के नसीब में नहीं है. ‘मौकापरस्ती' और ‘मतलब' ही इस ठगबंधन की बुनियाद है. बात सीधी है कि ये अलग-अलग लड़ें या गठबंधन करके, चुनावी गुणा-गणित चाहे जितना भी लगा लें, नतीजा बदलने वाला नहीं है. नतीजा वही रहेगा, यूपी में फिर एक बार ‘कमल' खिलेगा."

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