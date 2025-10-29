डीएम एस्कॉर्ट की कार ने तीन बाइक सवारों को रौंदा, भीड़ ने ड्राइवर, गनर और होमगार्ड को पीटा

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जिलाधिकारी की एस्कॉर्ट कार ने अनियंत्रित होकर एक के बाद एक तीन बाइकर्स को रौंद दिया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने डीएम की एस्कॉर्ट कार चला रहे ड्राइवर, होमगार्ड और गनर को पकड़कर उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी. इस दौरान रास्ते से गुजर रहे किसी व्‍यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

यह मामला सदर कोतवाली में आने वाले प्रस्तावित एयरपोर्ट के सामने का है, जहां ललितपुर के जिलाधिकारी अमनदीप डुली के मेहमानों को झांसी छोड़कर लौट रही एस्कॉर्ट कार ने अनियंत्रित होकर एक साथ तीन बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. साथ ही बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई.

मौके पर मौजूद भीड़ ने की हाथापाई

मौके पर मौजूद भीड़ ने कार के ड्राइवर सहित होमगार्ड और गनर को पकड़ लिया और उनके साथ हाथापाई की गई. कार से घायल खेमचंद्र के भाई ने बताया कि इस टक्कर में उसके भाई का एक पैर टूट गया और सिर में भी चोट आई है. उन्‍होंने खेमचंद्र के ठीक होने तक खाने पीने और इलाज का खर्चा जिम्मेदारों द्वारा उठाने की मांग की है.

दिव्‍यांग को बचाने के कारण दुर्घटना!

जिलाधिकारी की एस्कॉर्ट में चलने वाले होमगार्ड प्रेम नारायण और ड्राइवर संजय अग्रवाल ने बताया कि वह खांसी से लौट रहे थे, जब वह हवाई पट्टी के पास पहुंचे तो एक दिव्‍यांग युवक उनकी कार के सामने अचानक आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में तीन बाईकों से उनकी कार की टक्कर हो गई. इसके बाद भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी.

घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस घायल युवक के साथ कार के ड्राइवर और होमगार्ड को लेकर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां सभी का उपचार कराया गया. वही आलाधिकारी भी अस्‍पताल पहुंचे. अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.