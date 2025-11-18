बिहार में BJP विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त, इन नेताओं को मिली कमान

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बाद नई सरकार के गठन के कवायद तेज हो चली है. अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इससे पहले मंत्रियों के चयन को लेकर BJP और JDU के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक और विचार-विमर्श का दौर चल रहा है. मंत्रियों के चयन के साथ-साथ बिहार चुनाव में जीते अलग-अलग दलों के विधायक दल के नेता चुनने की कवायद की चल रही है. चुनाव में मिली करारी हार के बाद सोमवार को आयोजित RJD की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी विधायक दल का नेता चुना जा चुका है. अब भाजपा, जदयू सहित अन्य दलों में भी विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

बिहार में 89 सीटों पर जीत कर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी

बिहार में 89 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी BJP ने भी अपने विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसलिए भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. जो बिहार के नव-निर्वाचित बीजेपी विधायकों के साथ चर्चा कर विधायक दल के नेता को चुनेंगे.

बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने की इन्हें मिली जिम्मेदारी

बिहार BJP विधायक दल का नेता चुनने के लिए UP के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है. एक दलित और दो ओबीसी पर्यवेक्षक बना कर बीजेपी ने बड़ा संदेश भी दिया है.

साध्वी निरंजन ज्योति ओबीसी निषाद समुदाय से आती हैं. वो विश्व हिन्दू परिषद से जुड़ी रही हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं. हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

दो ओबीसी और एक दलित पर्यवक्षेक

अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान बीजेपी के दलित नेता हैं. पूर्व नौकरशाह मेघवाल इस समय केंद्रीय क़ानून मंत्री हैं. जबकि केशव प्रसाद मौर्य यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं. वे ओबीसी वर्ग से आते हैं. साध्वी निरंजन ज्योति की ही तरह मौर्य भी वीएचपी से जुड़े रहे हैं.दलित और ओबीसी क पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बना कर बीजेपी ने राजनीतिक संदेश दिया है.

केशव प्रसाद मौर्या बिहार चुनाव के सह प्रभारी भी थे

एक दलित और दो ओबीसी पर्यवेक्षक नियुक्त कर कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक दल का नेता किसे बनाया जाएगा? आने-वाले एक-दो दिन में यह टीम बिहार में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों के नेता का चयन कर लेगी. मालूम हो कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी भी थे. ऐसे में वो बिहार के चुनाव के रग-रग के वाकिफ हैं.

