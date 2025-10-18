BJP का तूफानी चुनाव प्रचार: सिवान में उत्तराखंड के CM धामी और यूपी के डिप्टी सीएम ने किया रोड शो 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को बिहार के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी देवेशकांत सिंह के समर्थन में आयोजित नामांकन सह आशीर्वाद सभा में शामिल हुए. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ शामिल होकर जनता से एनडीए को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की. धामी ने कहा कि देवेशकांत सिंह ने विधायक रहते हुए इस क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है. जनता के जोश और उत्साह को देखकर यह स्पष्ट है कि इस बार देवेशकांत पिछली बार की तुलना में और अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे.

धामी ने कांग्रेस पर साधा निशानाधामी ने कहा कि धानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने बिहार में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं. आज बिहार के हर जिले में विकास की गति दिखाई दे रही है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण और अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. आज बिहार के हर घर में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा पहुंची है. कांग्रेस के समय में सिर्फ ‘गरीबी हटाओ' के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज वास्तव में गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है और 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.

सांस्कृतिक धरोहरों का हो रहा पुनरुत्थान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान का कार्य भी निरंतर जारी है. अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं. धामी ने उत्तराखंड में किए गए सुधारात्मक निर्णयों का भी हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई है. राज्य में ‘लव जिहाद', ‘लैंड जिहाद' और अवैध मदरसों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है.

तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर ये बोले धामी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति में लिप्त हैं. लालू परिवार ने भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है चारा घोटाला हो या IRCTC घोटाला, पूरा परिवार इसमें संलिप्त पाया गया है. यही वे लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगलराज में तब्दील कर दिया था, जब अपराध चरम पर था, दिनदहाड़े हत्याएं होती थीं, महिला अपराध होते थे और रंगदारी मांगने वालों का बोलबाला था. इनके पास बिहार के विकास के लिए कोई विजन या एजेंडा नहीं है. राहुल गांधी चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं और तेजस्वी यादव ट्वीट तक सीमित हैं.

बिहार विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी

केशव मौर्य ने कहा कि यह धरा त्याग, तपस्या और संघर्ष की है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पग-पग बढ़ रहा है और आपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी कमर तोड दी. मोदी है तो मुमकिन है. डबल इंजन सरकार ने बिहार में गुण्डाराज, भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है. संविधानिक संस्थानों का गला घोटने वालों को बिहार की जनता ने नकार दिया है और विपक्ष को घुटनों पर ला दिया है.केशव ने आगे कहा कि लक्ष्मी जी कमल पर बैठ कर आती हैं कमल खिलेगा, खुशियं आएंगी. गोरियाकोठी की जनता के जोश से पता चल रहा है कि खिलेगा तो कमल. महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक पायदान पर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर रहे हैं.