UP: बारावफात पर कर रहे थे सड़क पर तांडव, पहुंच गए थाने, 18 बाइक सीज

पुलिस ने करीब 18 मोटरसाइकिलों को भी सीज कर दिया है. इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है. लोगों की निगाहें पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं.

पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से लगातार पूछताछ कर रही है.
फिरोज़ाबाद:

उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में ईद-ए-मिलादुन्नबी (बारावफ़ात) के अवसर पर शुक्रवार को शहर में समुदाय विशेष के युवकों ने बिना प्रशासनिक अनुमति के मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जुलूस निकाला. यह जुलूस हिंदू बहुल इलाकों से होकर गुज़रा, जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत कर आपत्ति दर्ज कराई.  मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना उत्तर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और करीब 2 दर्जन युवकों को हिरासत में ले लिया. इन सबको थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी.

बिना अनुमति जुलूस निकाला

पुलिस ने करीब 18 मोटरसाइकिलों को भी सीज कर दिया है. इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है. लोगों की निगाहें पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं. हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों का आरोप है कि “जब भी हम तिरंगा यात्रा या कोई भी सनातन यात्रा निकालते हैं तो प्रशासन सख्ती से रोक लगाता है, जबकि कुछ लोग अपनी ओछी मानसिकता दिखाते हुए बिना अनुमति के इस तरह के जुलूस निकालते हैं.”

सूत्रों के अनुसार, पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस प्रकरण में आगे कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन भी अब सतर्क हो गया है ताकि किसी तरह की सांप्रदायिक स्थिति न बिगड़े. यह घटना एक बार फिर शहर की क़ानून-व्यवस्था और अनुमति के नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

