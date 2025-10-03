कुछ तो गड़बड़ है... ऑपरेशन सिंदूर पर UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फिर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल उठाए हैं. शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अजय राय ने कहा, "देखिए बार-बार सफाई देना, बार-बार देश की जनता के सामने ये सब बात रखना, इससे यह साबित है कि गड़बड़ तो है. गड़बड़ क्या है? CDS कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख कुछ अलग बयान देते हैं. आला अधिकारी अलग बयान देते हैं. इससे यह साबित होता है कि गड़बड़ तो है. देश के सामने आकर यह बताना चाहिए कि असलियत क्या है, सत्यता क्या है?"

उन्होंने आगे कहा कि बार-बार एक ही बात बोलना, देश के लोगों के सामने आकर बार-बार सफाई देना यह दर्शाता है कि कुछ तो गड़बड़ है. अजय राय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश के सामने पूरी बातों को रखना चाहिए.

ऑपरेशन सिंदूर पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं अजय राय

मालूम हो कि इससे पहले अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि “बीजेपी सिंदूर पर राजनीति कर रही है, जबकि सिंदूर पर हक सिर्फ पति का होता है." अजय राय ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से विफल रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के एक मंत्री ने खुद स्वीकारा कि ऑपरेशन से पहले ही आतंकियों पर हमले की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी.

Congress's Ajay Rai makes controversial remark on #OperationSindoor's success pic.twitter.com/QpjmaUBS2U — NDTV (@ndtv) October 3, 2025



कांग्रेस नेता अजय राय ने यह भी आरोप लगाया था कि भाजपा अपने विफलताओं को छुपाने के लिए सिंदूर जैसे धार्मिक प्रतीकों का सहारा ले रही है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.

राफेल को लेकर अजय राय विवादों में आए थे

मालूम हो कि अजय राय पहले भी सेना और डिफेंस डील पर सवाल उठाते रहे हैं. राफेल को लेकर अजय राय ने पिछले साल ने जो किया था, वो भी चर्चाओं के केंद्र में था. कांग्रेस नेता ने एक खिलौना को दिखाया था, जिसपर राफेल लिखा था, उन्होंने उस खिलौने पर नींबू-मिर्ची भी लटकाया था. अजय राय के इस खिलौने के जरिए राफेल को एक खिलौने जैसा बताने की कोशिश की थी. जिससे देश की राजनीति गरमा गई थी.

