विज्ञापन
विशेष लिंक

कुछ तो गड़बड़ है... ऑपरेशन सिंदूर पर UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फिर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले पर बार-बार अलग-अलग लोगों का बयान आना यह दर्शाता है कुछ तो गड़बड़ है.

Read Time: 3 mins
Share
कुछ तो गड़बड़ है... ऑपरेशन सिंदूर पर UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फिर उठाए सवाल
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय.
  • उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल उठाया है.
  • अजय राय ने प्रधानमंत्री से देश के सामने पूरी सच्चाई स्पष्ट रूप में रखने की अपील की है.
  • अजय राय ने पहले भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए इसे विफल और भाजपा की राजनीति का हिस्सा बताया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल उठाए हैं. शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अजय राय ने कहा, "देखिए बार-बार सफाई देना, बार-बार देश की जनता के सामने ये सब बात रखना, इससे यह साबित है कि गड़बड़ तो है. गड़बड़ क्या है? CDS कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख कुछ अलग बयान देते हैं. आला अधिकारी अलग बयान देते हैं. इससे यह साबित होता है कि गड़बड़ तो है. देश के सामने आकर यह बताना चाहिए कि असलियत क्या है, सत्यता क्या है?"

उन्होंने आगे कहा कि बार-बार एक ही बात बोलना, देश के लोगों के सामने आकर बार-बार सफाई देना यह दर्शाता है कि कुछ तो गड़बड़ है. अजय राय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश के सामने पूरी बातों को रखना चाहिए.

ऑपरेशन सिंदूर पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं अजय राय

मालूम हो कि इससे पहले अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि “बीजेपी सिंदूर पर राजनीति कर रही है, जबकि सिंदूर पर हक सिर्फ पति का होता है." अजय राय ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से विफल रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के एक मंत्री ने खुद स्वीकारा कि ऑपरेशन से पहले ही आतंकियों पर हमले की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी.


कांग्रेस नेता अजय राय ने यह भी आरोप लगाया था कि भाजपा अपने विफलताओं को छुपाने के लिए सिंदूर जैसे धार्मिक प्रतीकों का सहारा ले रही है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.

राफेल को लेकर अजय राय विवादों में आए थे

मालूम हो कि अजय राय पहले भी सेना और डिफेंस डील पर सवाल उठाते रहे हैं. राफेल को लेकर अजय राय ने पिछले साल ने जो किया था, वो भी चर्चाओं के केंद्र में था. कांग्रेस नेता ने एक खिलौना को दिखाया था, जिसपर राफेल लिखा था, उन्होंने उस खिलौने पर नींबू-मिर्ची भी लटकाया था. अजय राय के इस खिलौने के जरिए राफेल को एक खिलौने जैसा बताने की कोशिश की थी. जिससे देश की राजनीति गरमा गई थी.

यह भी पढ़ें - 'दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो-निशान मिट जाएगा', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दी कड़ी चेतावनी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajay Rai, Ajay Rai Congress, Ajay Rai News, Congress, Operation Sindoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com