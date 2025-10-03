'दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो-निशान मिट जाएगा', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दी कड़ी चेतावनी

ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मात खाने के बाद भी पड़ोसी पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. अब भारत की तरफ से उसे बेहद सख्त चेतावनी दी गई है. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आतंकवाद को पालने-पोसने वाले पाकिस्तान को चेताया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से उसका नामो-निशान मिटा दिया जाएगा. दरअसल शुक्रवार को राजस्थान के अनूपगढ़ में आर्मी पोस्ट पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस बार भारतीय सेना कोई संयम नहीं बरतने वाली है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का संकेत देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर रोक नहीं लगाई तो भारतीय सेना नहीं रुकने वाली है.

इस बार हम कोई संयम नहीं बरतने वालेः जनरल द्विवेदी

जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस बार हम कोई संयम नहीं बरतने वाले हैं. इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान का भूगोल तक मिट सकता है. अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में रहना चाहता है इसे आतंकवाद को बढ़ावा देना रोकना होगा. उन्होंने सैनिकों से तैयार रहने को कहा. उन्होंने कहा कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो जल्द ही उन्हें अवसर मिलेगा. ऑल द बेस्ट.

VIDEO | Anupgarh, Rajasthan: Indian Army Chief General Upendra Dwivedi says, "This time we will not maintain the restraint that we did in Operation Sindoor 1.0... this time we will do something that Pakistan will have to think whether it wants to be in Geography or not. If… pic.twitter.com/YXoHUL7xKv — Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2025

गौरतलब है कि आर्मी चीफ की ये चेतावनी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान के ठीक बाद आया है. एपी सिंह ने कहा था कि भारतीय सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के अमेरिका में बने 4-5 फाइटर जेट मार गिराए थे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षाबलों ने चीन का एक जेएफ-17 जेट को भी मार गिराया था.





ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी के 9 ठिकाने तबाह किए

उल्लेखनीय है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. 7 मई को इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सुरक्षाबलों ने लंबी दूरी के मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था. 10 मई को पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने संघर्षविराम घोषित कर दिया था.



ऑपरेशन में किसी आम नागरिकों को नकुसान नहीं पहुंचाया गया

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कहा था कि उसने किसी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया और इस हमले में किसी आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया. सेना चीफ ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया. उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में पूरी दुनिया को सबूत भी दिखाए.