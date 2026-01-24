UP: कार में फंसने के बाद 12 किलोमीटर तक घसीटता रहा शव, खून से लाल हो गई सड़क

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. एक व्यक्ति का शव कार में फंसा हुआ कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटता रहा. पीछे चल रहे वाहन सवार ने चालक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कार रोकी गई. मामला जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के लालपुल का है. सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की कृषि विभाग कॉलोनी निवासी परविंदर प्रताप सिंह शुक्रवार शाम कादरचौक थाना क्षेत्र के असरसी गांव से खाद-बीज की दुकान बंद कर कार से घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में किसी स्थान पर एक व्यक्ति का शव उनकी कार के नीचे फंस गया, जो कई किलोमीटर तक घसीटता रहा.

परविंदर की कार के पीछे चल रहे एक अन्य वाहन सवार ने उन्हें कार रोककर बताया कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है. जब उन्होंने उतरकर देखा तो कार के नीचे एक व्यक्ति का शव फंसा मिला. सड़क कई जगहों से खून से लाल हो गई. इसके बाद लालपुल पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कार से बाहर निकलवाकर तलाशी ली, तो उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला. जिसके आधार पर मृतक की पहचान बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग निवासी घलेंद्र पुत्र चुन्नीलाल के रूप में हुई.

परिजनों ने बताया कि घलेंद्र राजमिस्त्री का काम करते थे और रिश्तेदारी में गए थे. लेकिन उनके साथ यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. कार के नीचे शव कहां और कैसे फंसा, इसकी जानकारी चालक को भी नहीं है. फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. कार को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ शुरू कर दी गई है.

जांच में जुटी पुलिस

प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि एक शव के कार के नीचे फंसकर कई किलोमीटर तक घिसटने की सूचना मिली थी, शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी गई है. परिजनों के आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. उन्होंने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव कार में किस स्थान से फंसा था.