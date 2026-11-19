उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा हो गया. दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में पांच युवकों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि हादसा बुधवार देर रात बलरामपुर-उतरौला मार्ग पर अक्षय बड़हरा गांव के पास हुआ. सड़क पर चल रहे किसी शख्स को बचाने की कोशिश में बाइकें आपस में भिड़ गईं. कोहरे की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था.

कोहरे की वजह से दो बाइकों की भिड़ंत

भाषा के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने बताया कि घना कोहरा होने की वजह से सड़क पर दृश्यता काफी कम थी और इसी दौरान सड़क पर जा रहे एक राहगीर को बचाने की कोशिश में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई.हादसे के समय दोनों मोटरसाइकिलों पर युवक सवार थे और वे उतरौला की ओर जा रहे थे. उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार सात युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

पांच युवकों की मौत, दो की हालत गंभीर

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उतरौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पांच युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य का गंभीर हालत में इलाज शुरू किया गया. मृतकों की पहचान मोहम्मद फारूक (18), सलीम (18), गुफरान (17), तौफीक (19) और फजल मोहम्मद (23) के रूप में हुई है. ये सभी छप्पर तलवा और गौरीवनडीह गांव के रहने वाले थे. वहीं हादसे में घायल युवकों की पहचान मुजम्मिल (22) और नाहिद रजा के रूप में हुई है.

घना कोहरा और कम दृश्यता की वजह से हादसा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हादसे की शुरुआती वजह घना कोहरा और कम दृश्यता बताई जा रही है, हालांकि दुर्घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये हैं. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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