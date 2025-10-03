विज्ञापन
विशेष लिंक

ओ तोरी! यूपी के हापुड़ में हवा में लटक गया ट्रक.. जानिए हुआ क्या था

पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना के समय ये ट्रक दिल्ली की तरफसे मुरादाबाद की तरफ जा रहा था. इसी दौरान ये हादसा हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
ओ तोरी! यूपी के हापुड़ में हवा में लटक गया ट्रक.. जानिए हुआ क्या था
हापुड़ में फ्लाईओवर के ऊपर से गिरा ट्रक
  • यूपी के हापुड़ में एक ट्रक रेलिंग तोड़कर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, इस घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.
  • हादसे के समय ट्रक दिल्ली से मुरादाबाद की ओर तेज गति से जा रहा था और चालक को नींद आने के कारण नियंत्रण खो दिया.
  • पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हापुड़:

क्या हो अगर आप सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और आपको सड़क पर एक ट्रक हवा में लटका हुआ दिखे. शुरू-शुरू में तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप अभी नींद में हैं लेकिन गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि आप जो देख रहे हैं वो एक सच्चाई है. ये बातें हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं बल्कि यूपी के हापुड़ में एक ऐसी ही घटना सामने आई है. घटना यूपी के हापुड़ के ततारपुर बाईपास के पास की है. इस पुल से एक ट्रक रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नीचे गिर गया. इस घटना में ट्रक के चालक को गंभीर चोट आई है. 

पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना के समय ये ट्रक दिल्ली की तरफसे मुरादाबाद की तरफ जा रहा था. इसी दौरान ये हादसा हुआ है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई थी. 

नींद आने की वजह से हुआ हादसा

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये हादसा ट्रक चालक को नींद आने की वजह से हुई है. घटना के समय ट्रक की गति तेज होने के कारण चालक एकाएक उसपर कंट्रोल नहीं रख पाया और वो रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गई. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

आपको बता दें कि यूपी में वाहनों की तेज गति के कारण फ्लाइओवर से नीचे गिरने की यह कोई पहली घटना नहीं है. इसी साल अप्रैल में गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार भी नियंत्रण खोकर फ्लाइओवर से नीचे गिर गई थी. इस घटना में कार में सवार लोग घायल हुए थे. घटना गाजियाबाद के कवि नगर इलाके की थी. जिस समय ये घटना हुई थी उस दौरान उस कार में एक गर्भवती महिला भी बैठी थी. घटना के बाद महिला ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hapur Accident, UP Police, Accident In Hapur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com