ओ तोरी! यूपी के हापुड़ में हवा में लटक गया ट्रक.. जानिए हुआ क्या था

क्या हो अगर आप सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और आपको सड़क पर एक ट्रक हवा में लटका हुआ दिखे. शुरू-शुरू में तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप अभी नींद में हैं लेकिन गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि आप जो देख रहे हैं वो एक सच्चाई है. ये बातें हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं बल्कि यूपी के हापुड़ में एक ऐसी ही घटना सामने आई है. घटना यूपी के हापुड़ के ततारपुर बाईपास के पास की है. इस पुल से एक ट्रक रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नीचे गिर गया. इस घटना में ट्रक के चालक को गंभीर चोट आई है.

पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना के समय ये ट्रक दिल्ली की तरफसे मुरादाबाद की तरफ जा रहा था. इसी दौरान ये हादसा हुआ है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई थी.

नींद आने की वजह से हुआ हादसा

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये हादसा ट्रक चालक को नींद आने की वजह से हुई है. घटना के समय ट्रक की गति तेज होने के कारण चालक एकाएक उसपर कंट्रोल नहीं रख पाया और वो रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गई. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

आपको बता दें कि यूपी में वाहनों की तेज गति के कारण फ्लाइओवर से नीचे गिरने की यह कोई पहली घटना नहीं है. इसी साल अप्रैल में गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार भी नियंत्रण खोकर फ्लाइओवर से नीचे गिर गई थी. इस घटना में कार में सवार लोग घायल हुए थे. घटना गाजियाबाद के कवि नगर इलाके की थी. जिस समय ये घटना हुई थी उस दौरान उस कार में एक गर्भवती महिला भी बैठी थी. घटना के बाद महिला ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था.