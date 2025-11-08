विज्ञापन
यूपी में हुआ दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से बाइक टकराने से इजरायली पर्यटक की मौत

इजराइल निवासी चेम वेन और उसके दोस्त असवर टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे. ये दोनों उत्तराखंड गए थे और यहां से इन्होंने एक बुलेट किराए पर ली थी. शुक्रवार को दोनों दोस्त बाइक पर दिल्ली से आगरा की ओर जा रहे थे.

पुलिस ने इस हादसे की सूचना दूतावास को दे दी है.
मुथरा:

उत्तर प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में एक इजरायली पर्यटक की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार शुक्रवार को युवक की बुलेट डिवाइडर से टकरा गई थी. इस हादसे में बाइक सवार एक इजरायली युवक की मौत हो गई. ये हादसा रुनकता के नजदीक स्थित कीठम झील के पास हुआ हादसा, जो की आगरा की सीमा में पड़ता है. मौके पर मौजूद लोग घायल युवक को अस्पताल लेकर गए जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि घायल पर्यटक को सीएससी फरह पर इलाज के लिए लाया गया था. जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल निवासी चेम वेन और उसके दोस्त असवर टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे. ये दोनों उत्तराखंड गए थे और यहां से इन्होंने एक बुलेट किराए पर ली थी.

शुक्रवार को दोनों दोस्त बाइक पर दिल्ली से आगरा की ओर जा रहे थे. तभी सिकंदरा थाना क्षेत्र के कीठम पर में ये हादसा हो गया और इस सड़क हादसा में चेम वेन की मौत हो गई. पुलिस ने इस हादसे की सूचना दूतावास को दे दी है.

