यूपी के रायबरेली में शमशान की ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर दो पक्षों में हुआ बड़ा विवाद

शमशान की ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर यूपी के रायबरेली में दो पक्षों के विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गांव का एक युवक घायल हो गया है. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. ये विवाद की तस्वीरें रायबरेली में श्मशान पर क़ब्ज़े को लेकर हुए बवाल की हैं. गोली चलाने वाले युवक का दावा है कि उसने आत्मरक्षा में फायरिंग की है जबकि पुलिस ने दोनों पक्षो की तरफ से मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

आरोप है कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लालूपुर खास गांव की शमशान की जमीन पर नरेंद्र चौधरी नाम का युवक कब्ज़ा करने पहुंचा था. इस दौरान विरोध करने पर नरेंद्र चौधरी ने फायरिंग शुरू कर दी जिसकी चपेट में आकर एक युवक ज़ख़्मी हो गया. गांव वालों का कहना है कि यह 300 साल पुराना पुश्तैनी कब्रिस्तान है. इस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं और यह लोग यहां पर जाकर गोली चला रहे है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने असलहे व कारतूस के साथ दो लोगों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लालूपुर के पास एक जमीन है. नरेंद्र चौधरी ने अशोक सिंह से पांच बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया था. नरेंद्र चौधरी आज अपनी जमीन के पास रास्ता बनाने कब्रिस्तान गए थे वहीं पर ग्रामीणों ने नरेंद्र चौधरी का विवाद हो गया.

आरोप है कि नरेंद्र चौधरी ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग कर दी. दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है. विवादों के निपटारे में रायबरेली पुलिस लगातार फेल हो रही है. गांव में विवाद इस कदर बढ़ रहे है कि लोग कानून हाथ मे ले ले रहे है. इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक दोनों पक्षों से चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है.(इनपुट फैज अब्बास )