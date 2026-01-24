विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: सरकार Vs शंकराचार्य विवाद में NDTV पर अड़ गए अविमुक्तेश्वरानंद, योगी पर फिर कसा औरंगजेब वाला तंज

शंकराचार्य ने कहा कि इसका अंत उन्हीं को करना है, जिन्होंने शुरू किया है. आगे चलकर कब करेंगे, उन्हीं को तय करना है, या ऐसा भी होगा कि किसी समय वह अंत करने लायक भी ना रह जाएं.

Read Time: 4 mins
Share
  • प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच सात दिनों से विवाद जारी है.
  • स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर औरंगजेब जैसी तुलना करते हुए मंदिरों के संरक्षण पर तीखा आरोप लगाया है
  • माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन पुलिस ने शंकराचार्य को पैदल जाने को कहा, जिससे धक्का-मुक्की हुई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में बीते सात दिनों से ना तो संगम की चर्चा है और ना ही साधु-संतों की, बस चर्चा है तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, और उनसे जुड़े विवादों की. ना स्वामी जी धरने से उठने के लिए तैयार हैं और ना प्रशासन ही पीछे हटने को राजी है. इन्हीं तमाम सवालों को लेकर एनडीटीवी की टीम ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की. इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखे हमले किए और उनके शासनकाल की तुलना मुगलकाल से कर दी.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर औरंगजेब वाला तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कोई पर्सनल बात नहीं है, ना उन्होंने हमसे कुछ लिया है ना हमें दिया है. लेकिन जो भी मंदिर तोड़ेगा, हमारा सगा भाई भी तोड़ेगा तो उसे औरंगजेब कहेंगे, दूसरा कोई शब्द नहीं है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से हमने कहा था शिव की मूर्ति अगर टूट जाने दो, आप नाथ पंथी हो, आपको रक्षा बनती है, शिव जी की नंदी को तो बचा लो.

Latest and Breaking News on NDTV
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि महात्माओं का मन योगी जी से जुड़ा है, क्या उनका मन शिव जी से, देवी से नहीं जुड़ा है? गौ से नहीं जुड़ा है? जब उनके साथ बुरा होता है तो उनके मन में पीड़ा नहीं होती? इसका मतलब है भगवान से मन नहीं जुड़ा है. ऐसे संत होते हैं नेता को कुछ कहो तो उनको बहुत पीड़ा होती है. भगवान से दूर व्यवहार होता है तो कोई पीड़ा नहीं होती.

उन्होंने आगे कहा कि यह जानकारी मिल रही थी कि रात के वक्त इस जगह पर कोई खतरा हो सकता है. शिष्यों ने पूछा कि सीसीटीवी लगा दें, हमने कहा लगा लीजिए. प्रशासन का जैसा व्यवहार है, जैसा मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं. क्या पता क्या कर जाएंगे.

शंकराचार्य ने कहा कि इसका अंत उन्हीं को करना है, जिन्होंने शुरू किया है. आगे चलकर कब करेंगे, उन्हीं को तय करना है, या ऐसा भी होगा कि किसी समय वह अंत करने लायक भी ना रह जाएं. यही अंतिम निष्कर्ष है.

Latest and Breaking News on NDTV

शंकराचार्य जिस जगह पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहां पर उनकी टीम ने एहतियातन सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं. 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं. जो अलग-अलग एंगल पर लगाए गए हैं. शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर उनकी टीम ने यह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं.

ये भी पढ़ें: ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद असली या नकली, कब-कब उठे सवाल, कोर्ट में क्यों विवाद? जानें सब कुछ

गौरतलब है कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी में स्नान के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकते हुए पैदल जाने को कहा. इस पर आपत्ति जताने के दौरान उनके शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति बनी.
Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: IANS

घटना से नाराज शंकराचार्य माघ मेला क्षेत्र स्थित अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए. इस मामले में प्रशासन की ओर से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को 48 घंटे के भीतर दो नोटिस जारी किए गए. पहले नोटिस में शंकराचार्य की पदवी के प्रयोग को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि दूसरे नोटिस में मौनी अमावस्या के दौरान उत्पन्न विवाद को लेकर जवाब तलब किया गया.

नोटिस में माघ मेले से प्रतिबंध की चेतावनी भी दी गई थी. बाद में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दोनों नोटिसों का जवाब प्रशासन को भेज दिया. इसके बाद से इसमें राजनीतिक दल भी कूद गए हैं.

ये भी पढ़ें: प्रतापगढ़ के उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, छात्रसंघ चुनाव जीता और फिर संन्यास लिया, शंकराचार्य उपाधि पर विवाद

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swami Avimukteshwaranand Controversy, Swami Avimukteshwaranand Latest News, Prayagraj Magh Mela, Yogi Government Mughal Period, Aurangzeb
Get App for Better Experience
Install Now