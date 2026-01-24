VIDEO: सरकार Vs शंकराचार्य विवाद में NDTV पर अड़ गए अविमुक्तेश्वरानंद, योगी पर फिर कसा औरंगजेब वाला तंज

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में बीते सात दिनों से ना तो संगम की चर्चा है और ना ही साधु-संतों की, बस चर्चा है तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, और उनसे जुड़े विवादों की. ना स्वामी जी धरने से उठने के लिए तैयार हैं और ना प्रशासन ही पीछे हटने को राजी है. इन्हीं तमाम सवालों को लेकर एनडीटीवी की टीम ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की. इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखे हमले किए और उनके शासनकाल की तुलना मुगलकाल से कर दी.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर औरंगजेब वाला तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कोई पर्सनल बात नहीं है, ना उन्होंने हमसे कुछ लिया है ना हमें दिया है. लेकिन जो भी मंदिर तोड़ेगा, हमारा सगा भाई भी तोड़ेगा तो उसे औरंगजेब कहेंगे, दूसरा कोई शब्द नहीं है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से हमने कहा था शिव की मूर्ति अगर टूट जाने दो, आप नाथ पंथी हो, आपको रक्षा बनती है, शिव जी की नंदी को तो बचा लो.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि महात्माओं का मन योगी जी से जुड़ा है, क्या उनका मन शिव जी से, देवी से नहीं जुड़ा है? गौ से नहीं जुड़ा है? जब उनके साथ बुरा होता है तो उनके मन में पीड़ा नहीं होती? इसका मतलब है भगवान से मन नहीं जुड़ा है. ऐसे संत होते हैं नेता को कुछ कहो तो उनको बहुत पीड़ा होती है. भगवान से दूर व्यवहार होता है तो कोई पीड़ा नहीं होती.

उन्होंने आगे कहा कि यह जानकारी मिल रही थी कि रात के वक्त इस जगह पर कोई खतरा हो सकता है. शिष्यों ने पूछा कि सीसीटीवी लगा दें, हमने कहा लगा लीजिए. प्रशासन का जैसा व्यवहार है, जैसा मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं. क्या पता क्या कर जाएंगे.

शंकराचार्य ने कहा कि इसका अंत उन्हीं को करना है, जिन्होंने शुरू किया है. आगे चलकर कब करेंगे, उन्हीं को तय करना है, या ऐसा भी होगा कि किसी समय वह अंत करने लायक भी ना रह जाएं. यही अंतिम निष्कर्ष है.

शंकराचार्य जिस जगह पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहां पर उनकी टीम ने एहतियातन सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं. 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं. जो अलग-अलग एंगल पर लगाए गए हैं. शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर उनकी टीम ने यह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं.

गौरतलब है कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी में स्नान के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकते हुए पैदल जाने को कहा. इस पर आपत्ति जताने के दौरान उनके शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति बनी.

घटना से नाराज शंकराचार्य माघ मेला क्षेत्र स्थित अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए. इस मामले में प्रशासन की ओर से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को 48 घंटे के भीतर दो नोटिस जारी किए गए. पहले नोटिस में शंकराचार्य की पदवी के प्रयोग को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि दूसरे नोटिस में मौनी अमावस्या के दौरान उत्पन्न विवाद को लेकर जवाब तलब किया गया.

नोटिस में माघ मेले से प्रतिबंध की चेतावनी भी दी गई थी. बाद में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दोनों नोटिसों का जवाब प्रशासन को भेज दिया. इसके बाद से इसमें राजनीतिक दल भी कूद गए हैं.

