विधायक जी मंच पर माइक क्यों छीनने लगे, वीडियो हुआ वायरल तो बीजेपी एमएलए ने दी सफाई

यूपी के सुलतानपुर में एक कार्यक्रम में अजब नजारा दिखा. यहां एक बीजेपी विधायक मंच पर माइक छीनने लगे. विधायक जी के माइक छीनने की घटना का कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया है. विधायक अपने काम को सही ठहरा रहे हैं और माइक छीनने को अपने समाज के लिए जरूरी बता रहे हैं.

क्या हुआ था

सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अमरेमऊ करौंदीकला में एक बौद्ध विहार है, जिसमें कल यानि विजयादशमी के अवसर पर अशोक धम्म विजय दशमी मनाई जा रही थी. इसमें बौद्ध धर्म के समर्थक लोग मौजूद थे. मंच पर कादीपुर से पूर्व विधायक रह चुके भगेलूराम और वर्तमान कादीपुर विधायक राजेश गौतम भी मौजूद थे. अचानक भाजपा विधायक राजेश गौतम उठे और वक्ता का माइक छीनने लगे. इस पर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई. वर्तमान बीजेपी विधायक का माइक छीनना और वक्ता से भिड़ जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. मामले पर विधायक राजेश गौतम ने सफाई दी है.

विधायक ने क्या कहा

विधायक राजेश गौतम के मुताबिक मंच से प्रोफेसर श्यामलाल ने कहा -"मनुवादी को ठीक कर देना है, भगवाधारी धारा के लोग हरामी होते हैं..आप मंच पर खड़े होकर हरामी जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. भले ही मैं दलित समाज से आता हूं, लेकिन भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि दलित समाज से हूं तो मैं हिंदू भी हूं. समाज को तोड़ने का काम हो रहा है. खासकर हमारे दलित और बैकवर्ड समाज को बरगलाकर धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है. इसे मै बर्दाश्त नहीं करूंगा."