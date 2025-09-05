सुल्तानपुर में पति की लाश से लिपट कर रोती रही बीवी, पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया?

ये इश्क क्या न करवा दे. जब दिल लगा हो किसी और से तो पति कैसे अच्छा लगे. देश के कई हिस्सों से अब तक ऐसी कई खबरें सामने आई हैं, जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. हालांकि अब तक मामले की पुष्टि नहीं हुई है. सुल्तानपुर पुलिस को शक है कि महिला ही पति की हत्या में शामिल है. उसने अपने प्रेमी (Sultanpur Murder) से मर्डर करवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. दरअसल गुरुवार सुबह बाग में जब महेश का शव मिला तो हाहाकार मच गया. पत्नी पूजा उसकी लाश से लिपट-लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे उसका संसार लुट गया. वहां मौजूद किसी शख्स को इस बात का शक नहीं था कि वह अपने पति को मरवा सकती है.

पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार को शायद बहू के चाल-चलन पर पहले से शक था. इसी वजह से उन्होंने बेटे की मौत को लेकर पुलिस में FIR दर्ज करवा दी. पुलिस ने जब महिला की कॉल डिटेल खंगाली तो एक नंबर संदिग्ध मिला. शक के आधार पर पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया. पुलिस को शख है कि यह शख्स मृतक की पत्नी का प्रेमी हो सकता है. जांच के मुताबिक, सख्ती से पूछताछ करने पर उसने मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा कर दिया.

पति की अर्थी उठ रही थी, पत्नी हिरासत में ली गई

एक तरफ महेश की अर्थी उठ रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस उसकी पत्नी को पकड़कर ले गई. वहां मौजूद गांव वाले ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कुछ देर पहले जो महिला चीख-चीख कर पति की हत्या पर विलाप कर रही थी वह आरोपी हो सकती है. जांच के मुताबिक, इस बात का खुलासा पूजा के कथित प्रेमी ने किया है कि महेश के घर से निकलने पर उसकी लोकेशन पूजा ने ही उसे बताई थी.

पुलिस के हाथ लगे सबूतों से अवैध संबंधों में हत्या की बात सामने आई है. पूजा की कॉल डिटेल में संदिग्ध नंबर पाया गया. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने खुद पूजा के पति महेश की हत्या की बात कबूल कर ली. जिसके बाद पुलिस ने किंदीपुर गांव पहुंचकर महेश की शव यात्रा के बीच से ही उसकी पत्नी पूजा को हिरासत में ले लिया.

पुलिस को किया गुमराह! फिर भी पकड़ी गई

पूजा ने पुलिस को बताया कि पति महेश मुर्गा लेने की बात कहकर घर से निकला था. हालांकि उसने मछली लाने को कहा था. लेकिन महेश घर वापस आया ही नहीं. उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं था तो वह उसे कॉल भी नहीं कर सकी. रात में महेश को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका. सुबह बेटी और भाभी की नजर बाग में पड़े महेश के शव पर पड़ी.

लव अफेयर में महेश की हत्या का शक

पुलिस को शक है कि मामला प्रेम प्रसंग का है. जांच के मुताबिक, शायद पूजा के बारे में उसके पति महेश को पता था. बुधवार शाम महेश के घर से निकलते ही पूजा तुरंत अपने कथित प्रेमी से मिलने चली गई. यह बात सबको पता न चल जाए ये सोचकर वह डर गई और महेश की हत्या की साजिश रच डाली. उसने कथित प्रेमी को पति की लोकेशन बताई और उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद महेश के शव को बाग में फेंक दिया गया.

