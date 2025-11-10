बुढ़ाना कस्बे में आत्मदाह करने वाले विद्यार्थी की दिल्ली के अस्पताल में मृत्यु

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे में फीस जमा नहीं किए जाने के कारण परीक्षा में शामिल होने से कथित तौर पर मना किए जाने के बाद आत्मदाह करने वाले एक विद्यार्थी की दिल्ली के एक अस्पताल में रविवार शाम मृत्यु हो गई. छात्र के चाचा सचिन राणा के मुताबिक, उज्ज्वल राणा (22) की दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई.

बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष के छात्र उज्ज्वल ने शनिवार को आत्मदाह कर लिया था जिससे उसका 70 प्रतिशत शरीर जल गया था. उसे पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसे गंभीर स्थिति में दिल्ली रेफर कर दिया गया था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि उप निरीक्षक नंद किशोर और कांस्टेबल विनीत एवं ज्ञानवीर को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया है. इस मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है.

मृतक छात्र के परिजनों का आरोप है कि परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर जब छात्र ने विरोध प्रदर्शन किया, तो प्रधानाचार्य ने आरोपी पुलिसकर्मियों को बुलाया था जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों ने छात्र का उत्पीड़न किया.

मृतक छात्र की बहन सलोनी राणा ने कॉलेज के प्रबंधक अरविंद गर्ग, प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार, अध्यापक संजीव कुमार और उक्त तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. राष्ट्रीय लोकदल ने इस घटना की निंदा की है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.