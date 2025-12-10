वेटर ने 'पुलिस कमिश्नर' बनकर मुजफ्फरनगर के युवक से की ठगी, अधिक मुनाफे का दिया था लालच पुलिस ने पंजाब से पकड़ा

उत्तर प्रदेश के एक मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव आलमवाला निवासी एक 17 साल के एक नाबालिग युवक को अमृतसर के एक युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया. युवक ने नाबालिग को अधिक मुनाफे का लालच देकर एक लाख 62 हजार से अधिक की राशि हड़प ली. नाबालिग की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले के दोनों आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है.गिरफ्तार युवकों में से एक होटल में वेटर का काम करता है. उसने पुलिस कमिश्नर बनकर नाबालिग को धमकी दी थी.

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग युवक कुछ समय पूर्व अमृतसर घूमने के लिए गया था.वहां उसकी एक मोबाइल शॉप संचालक प्रशांत उर्फ निखिल से दोस्ती हो गई थी. नाबागिल जब घर लौट आया तो कुछ समय बाद अमृतसर से प्रशांत का पीड़ित युवक के पास फोन आया. प्रशांत ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा निवेश करने का लालच देकर पीड़ित नाबालिग से हजारों रुपये की नगदी अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली. कुछ दिन बाद जब पीड़ित ने आरोपी प्रशांत से रुपए वापस मांगे. इसके बाद से प्रशांत ने अपने दोस्त नाजीब से पीड़ित युवक की बात कराई. नजीब ने खुद को पुलिस कमिश्नर बताया. इसके बाद डरकर नाबालिग ने एक बार फिर 45 हजार रुपये प्रशांत के खाते में डाल दिए.जांच में पता चला है कि नजीब एक होटल में वेटर का काम करता है.प्रशांत और उसके दोस्त ने कुल मिलाकर नाबालिग से एक लाख 62 हजार चार सौ रुपये की ठगी की थी.

मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस मामले तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

क्या कहना है पुलिस का



मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक (अपराध) इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि रामराज पुलिस थाने में वादी गुरचरन सिंह ने मुकदमा संख्या 83/25 दर्ज कराया था. इसमें वादी ने आरोप लगाया था कि अमृतसर के दो लोगों ने उन्हें अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया था. लेकिन कोई लाभ नहीं दिया. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब से दोनों आरोपियों प्रशांत और नाजिर को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गुरचरन से ठगी गई एक लाख 62 हजार 400 रुपये की राशि बरामद कर ली है. उन्होंने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

