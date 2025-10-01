विज्ञापन
सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद जेल से रिहा, कहा- न्याय की जीत है

Irfan Solanki Updates: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से रिहा हो गए हैं. महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद सोलंकी ने कहा कि ये न्याय की जीत है.

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद जेल से रिहा, कहा- न्याय की जीत है
  • समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद जेल से रिहा
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोलंकी को गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में जमानत दी थी
  • सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और परिवार जेल पहुंचकर उन्हें रिहा होने पर स्वागत किया
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने जेल में रहने के बाद मंगलवार शाम को रिहा हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. सोलंकी की विधायक पत्नी नसीम सोलंकी बच्चों और सास खुर्शीदा बेगम के साथ उन्हें लेने महाराजगंज जेल पहुंचीं थीं. मंगलवार शाम 6:15 बजे जेल का फाटक खुला, नसीम और बच्चे इरफान की ओर दौड़े. इरफान ने सभी को गले लगा लिया.

इरफान के समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे. समर्थकों ने नारेबाजी की. इरफान कार से बाहर आए और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि “यह न्याय की जीत है, न्याय हुआ है, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा था, है और रहेगा.”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चार दिन पहले, सोलंकी को गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में जमानत दे दी थी. पहले उनकी रिहाई अगले दिन के लिए निर्धारित थी, लेकिन उच्च न्यायालय के दस्तावेजों को जेल में स्थानांतरित करने में देरी के कारण तीन दिन की देरी हुई.

इरफान सोलंकी दो दिसंबर, 2022 से जेल में हैं और उन पर कुल 10 मामले दर्ज हैं. उपचुनाव के बाद, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पति की सीसामऊ सीट से विधायक चुनी गईं. इसके पहले, नसीम सोलंकी ने संवाददाताओं को बताया कि उनके पति की रिहाई शाम तक होने की उम्मीद है, जिसके बाद वह अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे. सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जेल के आसपास जमा होने लगी थी. हाल ही में, सपा के एक और वरिष्ठ नेता आजम खान को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कई मामलों में लगभग दो साल की कैद के बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया

Irfan Solanki, UP News, Allahabad High Court
