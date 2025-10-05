विज्ञापन
'खून का बदला खून'! इंतकाम की ऐसी आग कि 15 साल बाद पिता की हत्या का लिया बदला, आरोपी फरार

स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. झिंझाना और बिडौली पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. घटना के पीछे 15 साल पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है.

शामली:

उत्तर प्रदेश के शामली में शनिवार शाम इंतकाम की आग में जल रहे एक बेटे ने 15 साल पुराने हत्याकांड का बदला ले लिया. युवक ने मौका देखकर उस आरोपी को गोली मार दी, जिसने कभी उसके पिता की हत्या की थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह चौंकाने वाली वारदात जनपद शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र की चौसाना चौकी के मंगलौरा यमुना बांध के पास हुई. शनिवार देर शाम खेत से लौट रहे जयवीर (पुत्र ब्रजपाल) पर अचानक राहुल उर्फ छोटू (पुत्र सत्यभान) ने गोलियां चला दीं. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा. गंभीर रूप से घायल जयवीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिय. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राहुल मौके से फरार हो गया.

स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. झिंझाना और बिडौली पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. घटना के पीछे 15 साल पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2011 में जयवीर ने राहुल के पिता ब्रजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में जयवीर को 11 साल की सजा हुई थी और वह लगभग तीन साल पहले ही जेल से छूटकर आया था.

एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि राहुल ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लंबी योजना बनाई थी. बदला लेने के लिए उसने जयवीर के परिवार से मेलजोल बढ़ाकर पूरी टोह ली और मौका मिलते ही इस खूनी वारदात को अंजाम दे दिया. पुलिस फरार आरोपी राहुल की तलाश में जुट गई है.

पंकज प्रजापति के इनपुट के साथ
