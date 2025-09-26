विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 के तहत 25 हजार के इनामी चेन स्नेचर को पुलिस ने धर दबोचा

पुलिस ने बताया कि शमशेर चेन स्नेचिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने में माहिर है. उसके खिलाफ लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हापुड़ और बागपत जनपदों में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

Read Time: 2 mins
Share
उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 के तहत 25 हजार के इनामी चेन स्नेचर को पुलिस ने धर दबोचा
  • UP के सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश घायल हो गया
  • घायल बदमाश शमशेर पुत्र लक्खा है, जिस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था और वह लखीमपुर का निवासी है
  • शमशेर चेन स्नेचिंग और लूटपाट की वारदातों में माहिर था और कई जनपदों में उसके खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
सीतापुर:

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान 25 हजार रुपए का इनामी अपराधी शमशेर पुत्र लक्खा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया. घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है. शमशेर मूल रूप से लखीमपुर जिले का निवासी है और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.

पुलिस ने बताया कि शमशेर चेन स्नेचिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने में माहिर है. उसके खिलाफ लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हापुड़ और बागपत जनपदों में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं. वह लगातार वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की सूची में वांछित अपराधियों की श्रेणी में शामिल हो गया था. उसके ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था.

एएसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को सूचना मिली थी कि कमलापुर क्षेत्र में चेन स्नैचरों का मूवमेंट है. इस पर टीम ने चीनी मिल मार्ग पर चेकिंग कर घेराबंदी की. जैसे ही पुलिस ने स्कूटी पर सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया, उसने फायरिंग शुरू कर दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली शमशेर के पैर में लगी और वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक स्कूटी, अवैध असलहा, कारतूस और 48 रुपए नकद सहित अन्य सामान बरामद किया है. अधिकारियों ने बताया कि बदमाश की गिरफ्तारी से कई वारदातों का खुलासा होगा.

मुठभेड़ में एएसपी दुर्गेश सिंह, सीओ सिधौली कपूर कुमार, स्वाट प्रभारी सतेंद्र विक्रम सिंह, थाना प्रभारी प्रदीप सिंह के साथ ही महिला सशक्तिकरण के तहत तैनात मुख्य आरक्षी डॉली रानी और अन्य महिला पुलिसकर्मियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sitapur Police Encounter, Shamsher Arrested, 25k Reward Criminal, Chain Snatching
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com