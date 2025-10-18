ये स्नैचिंग डरा देगी! धारदार हथियार दिखाकर महिला से छीनी सोने की चेन, दो उंगलियां भी काट ले गए

बेंगलुरु से चेन स्नैचिंग का एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. सितंबर महीने में स्नैचर्स ने महिलाओं की सोने की चेन छीनने की कोशिश की थी. विरोध करने पर स्नैचर ने उसकी दो उंगलियां काट दीं थीं. इस मामले में गिरिनगर पुलिस ने प्रवीण और योगानंद नाम के दो स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है. घटना का डरा देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो झकझोर देने वाला है.

चेन स्नैचिंग के बाद काट दीं उंगलियां

डरा देने वाली ये घटना 13 सितंबर की रात की है. बेंगलुरु के ईश्वरी नगर इलाके में उषा और वरलक्ष्मी नाम की दो महिलाएं गणेश उत्सव के एक ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं. स्नैचर्स पल्सर बाइक पर पीछे से उनके पास आए और उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की. उषा ने डरकर अपनी चेन स्नैचर्स को दे दी. लेकिन वरलक्ष्मी ने इस घटना का विरोध किया. इस दौरान स्नैचर्स योगानंद ने एक धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी दो उंगलियां कट गईं. महिला पर हमले के बाद दोनों स्नैचर्स 55 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए.

पकड़े गए सोना लूट के आरोपी

पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया था. जिसने हफ़्तों की तलाश के बाद आरोपियों को ढूंढ निकाला. आरोपी योगानंद का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. वह पहले भी एक हत्या के मामले में शामिल रह चुका है. सोना लूटने के बाद वह बेंगलुरु से भागकर पुडुचेरी, मुंबई और गोवा होते हुए मद्दुर के पास अपने पैतृक गांव मारसिंगनहल्ली लौट गया था.

74 ग्राम चोरी के गहने और हथियार जब्त

करीब एक महीने तक वहां छिपे रहने के बाद पुलिस ने आखिरकार उसे दर दबोचा. पुलिस ने उसके पास से 74 ग्राम चोरी के सोने के गहने और हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है.