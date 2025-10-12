विज्ञापन
यूपी के वसुंधरा में घर की चौखट पर खड़ी महिला की चेन खींचकर भागे बदमाश, वीडियो वायरल

बबीता गुप्ता अपने घर के बाहर खड़ी थीं. वह घर के गेट के पास लगे पौधों में पानी डाल रही थीं. इसी बीच बाइक पर हेलमेट लगाए दो बदमाश पहुंचे और महिला के गले की चेन लूट ली.

यूपी के वसुंधरा में घर की चौखट पर खड़ी महिला की चेन खींचकर भागे बदमाश, वीडियो वायरल
चेन स्नैचिंग के लाइव वीडियो
  • गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-13 में बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला की गले की चेन खींच की
  • घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें महिला चेन लूटने के बाद पीछा करती दिख रही है
  • पीड़िता बबीता गुप्ता हैं जो घर के बाहर पौधों में पानी डाल रही थीं, तभी हमला हुआ
वसुंधरा:

यूपी में गाजियाबाद के वसुंधरा में एक महिला घर के बाहर खड़ी थी, तभी बाइक पर दो लोग आए और उनके गले की चेन लेकर भाग गए. चेन स्नैचिंग ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं.    

चेन स्नैचिंग के लाइव वीडियो में नजर आ रहा है कि थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर-13 निवासी इंजीनियर राजीव गुप्ता की पत्नी बबीता गुप्ता अपने घर के बाहर खड़ी थीं. वह घर के गेट के पास लगे पौधों में पानी डाल रही थीं. इसी बीच बाइक पर हेलमेट लगाए दो बदमाश पहुंचे और महिला के गले की चेन लूट ली. बदमाशों ने इतनी सफाई से चेन को तोड़ा कि महिला को अहसास ही नहीं हुआ. लेकिन अगले ही पल वह बाइक सवार बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ी. हालांकि, बदमाश इस महिला के हाथ नहीं आए.   

इस घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि घर की चौखट पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं. हालांकि, बता दें कि उत्‍तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'मिशन शक्ति कैंपेन' चल रहा है. बदमाशों का हर दूसरे दिन एनकाउंटर हो रहा है.

