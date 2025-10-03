हापुड़ में चौंकाने वाली घटना! पत्नी से विवाद के बाद दामाद की पीट-पीटकर हत्या

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है. पत्नी से हुए विवाद के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद सोनू की दिनदहाड़े पिटाई कर दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने मारपीट के साथ ही उसे ज़हरीला पदार्थ खिलाने का भी आरोप लगाया है. मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ईमटोरी गांव में बुधवार को मृतक सोनू का अपनी पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने घर वालों को बुलंदशहर से ईमटोरी बुला लिया. पत्नी के परिजनों ने दामाद के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. जब दामाद जान बचाकर भागने लगा, तो हाइवे पर उसे दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. बचाव करने आए लोगों के साथ भी ससुराल वालों ने अभद्रता की और मौके से फ़रार हो गए. घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. फिलहाल, परिजनों की तहरीर पर पत्नी समेत 7 ससुरालीजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

मृतक की मां सुखवीरी ने बताया कि बुधवार की सुबह मृतक सोनू का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था. इसके बाद पत्नी ने बुलंदशहर के रहने वाले अपने परिजनों को फोन करके बुला लिया. उन्होंने आरोप लगाया, "मेरे लड़के के साथ मारपीट की गई. मेरे लड़के को कुछ पिलाकर मारा गया है."

सीओ पिलखुवा अनीता चौहान ने बताया, "मृतक सोनू के परिजनों ने ससुराल वालों पर मारपीट तथा नशीला पदार्थ देकर मारने के आरोप लगाए हैं. मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. अभी तक जानकारी मिली है कि सोनू का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था. पत्नी द्वारा अपने परिजनों को सूचना देने पर परिजन आ गए थे और यहाँ आकर सोनू के साथ मारपीट की गई. जिसके बाद सोनू ने ज़हरीला पदार्थ खा लिया था." सीओ ने कहा कि जाँच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

अदनान के इनपुट के साथ